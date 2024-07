Rio Grande do Sul Documentário sobre o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo reestreia nos cinemas

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Produção acompanha os dias do cronista antes de seu 80º aniversário. (Foto: Divulgação)

Com estreia interrompida em maio pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o documentário “Verissimo” está de volta aos cinemas do Estado. A produção em longa-metragem da Lacuna Filmes e sob direção de Angelo Defanti acompanha a vida de um dos mais populares escritores gaúchos nos dias que antecederam seu 80º aniversário, em 2016 – ele fará 87 anos no dia 26 de setembro.

O novo itinerário começará nesta quinta-feira (4), com seis dias seguidos de exibição no Cine Globo de Santa Rosa (Região Noroeste), durante a Feira do Livro da cidade. Depois será a vez do Cine Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, com sessão comentada às 19h30min do dia 9 (terça) pelo diretor, mais seu colega Jorge Furtado e Fernanda Verissimo, filha do protagonista.

O universo de Verissimo não é novidade para o carioca Defanti, 41 anos. Ele lançou em 2022 lançou o filme ficcional “O Clube dos Anjos”, baseado em livro homônimo do escritor, após realizar os curta-metragens “Feijoada Completa” (2012) e “Maridos, Amantes e Pisantes” (2008), inspirados por contos de Verissimo.

Rotina reservada

Angelo Defanti conheceu Luis Fernando Verissimo quando ainda era universitário e foi pedir os direitos de um conto para fazer seu curta “Maridos, Amantes e Pisantes”. Posteriormente, ao saber que o escritor havia gostado do material, decidiu procurá-lo para repetir a dose, dessa vez com “O Clube dos Anjos” – no que foi igualmente atendido. Essa trajetória acabou despertando a vontade de produzir algo em que o próprio fosse o tema.

Com o documentário, o diretor mergulha não apenas na obra literária. O foco é a figura de Luis Fernando Verissimo, gênio tímido e de hábitos reservados mas que se deixou acompanhar por uma câmera em sua casa no bairro Petrópolis (a mesma em que viveu seu pai, Erico Verissimo) durante os últimos 15 dias de seus 79 anos de vida até então. Toda a família participa do filme, conforme relembre o diretor:

“Durante um mês de filmagem, fui rigorosamente todos os dias ao local e, para manter essa constância, compreendi logo que seria importante criar variações nos horários e atividades que registrava. Os 90 minutos do filme são fruto da análise de quase 100 horas totais de material”.

Ele acrescenta que a proposta inicial era filmar os últimos 15 dias dos 79 anos de um homem e os primeiros 15 dias de seus 80. Mas a equipe reconsiderou o conceito ao perceber que o dia do aniversário em si era o clímax da história, “guardadas as devidas proporções que um sujeito pacato consegue viver de clímax”, explica Defanti.

“Verissimo é um senhor de movimentos lentos, introvertido, não muito fã de socialização, com leve pendor ao sedentarismo e cuja atividade mais corriqueira é escrever ao computador”, define o cineasta. “Ele é quase um antipersonagem. O desafio foi então transformar a inação em algo luminoso, conforme uma estratégia de oscilar entre uma observação muito próxima e uma investigação ampliada ao seu arredor. ‘Verissimo’ é um filme calmo e tranquilo como ele, mas nutrido pela ideia de que alguém é resultado de seu ambiente tanto quanto o influencia. E a família de Luis Fernando é um ambiente adorável.”

O cineasta também explica que tentou se manter o mais discreto possível na casa dos Verissimo, com uma “equipe” de no máximo duas pessoas. “Demorou pouco até a câmera e eu deixarmos de ser novidade e virarmos parte da paisagem da casa, como um abajur”, finaliza Defanti. “Estar no café da manhã um dia e em jantar no outro, por exemplo, concedeu variação ao material, mas também ‘baixou a guarda’ da família. Quando eu estava presente ou ausente, era mais ou menos a mesma coisa. E ainda que a relação tenha sido amistosa o tempo inteiro, tenho certeza que eles ficaram aliviados quando aquele mês chegou ao fim.”

(Marcello Campos)

