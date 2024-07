Esporte Cristiano Ronaldo chora, goleiro defende três pênaltis e Portugal bate Eslovênia na Eurocopa

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Nas quartas de final, a seleção de Portugal vai enfrentar a França. Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um roteiro cheio de reviravoltas, dramas e tensões. Assim foram os 120 minutos do jogo entre Portugal e Eslovênia. Após a partida acabar em empate sem gols no tempo normal, as duas seleções decidiram a vaga nas quartas de final da Eurocopa na disputa de pênaltis, nesta segunda-feira (1º), e os portugueses conseguiram avançar graças às defesas de Diogo Costa.

O goleiro do Porto, de Portugal, defendeu as três primeiras cobranças eslovenas no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha, enquanto os portugueses acertaram as penalidades com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Antes, CR7 tinha perdido uma penalidade no primeiro tempo da prorrogação, com grande defesa do goleiro Oblak. O craque se desesperou com o erro e chorou muito em campo, sendo consolado pelos companheiros. A competição continental marca um feito negativo na carreira de Cristiano Ronaldo. É a primeira vez que o astro não marca na fase de grupos da Euro. CR7 tem em em seu currículo cinco Copas do Mundo e disputa sua sexta Eurocopa. Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo foi titular de Portugal nas três primeiras partidas e deu uma assistência, se tornando o recordista de passes para gol na história da Euro.

Nas quartas de final, a seleção de Portugal vai enfrentar a França. A partida será na próxima sexta-feira (5), no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Apesar do 0 a 0 no placar, Portugal e Eslovênia fizeram um jogo movimentado. Portugal finalizou 18 vezes ao gol, com sete chutes no alvo. Já a Eslovênia teve 10 finalizações, apenas duas no gol.

E não foi só o pênalti perdido por Cristiano Ronaldo na prorrogação. O craque português já havia parado em duas oportunidades no goleiro Oblak, do Atlético de Madrid, além de ter cobrado uma falta muito próxima ao gol.

Além disso, Sesko, o centroavante da Eslovênia, perdeu duas chances claríssimas após vencer duelos contra o experiente zagueiro Pepe. Na primeira, chutou torto para fora. Na segunda tentativa, nos minutos finais da prorrogação, entrou na área cara a cara com Diogo Costa, mas chutou rasteiro e o goleiro defendeu com os pés.

Ficha técnica

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (Semedo, aos 11′ do 2t da prorrogação), Pepe (Rúben Neves, aos 11′ do 2t da prorrogação), Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha (Diogo Jota, aos 19′ do 2t), Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão (Francisco Conceição, aos 30′ do 2t). Técnico: Roberto Martínez.

Eslovênia

Oblak; Zan Karnicnik, Drkusic, Jaka Bijol, Balkovec; Petar Stojanovic (Verbic, aos 40′ do 2t), Elsnik (Ilicic, aos 11′ do 2t da prorrogação), Gnezda Cerin, Jan Mlakar (Celar, aos 28′ do 2t); Andraz Sporar (Gorenc Stankovic, aos 28′ do 2r, Benjamin Sesko. Técnico: Matjaz Kek.

Arbitragem

Daniele Orsato (ITA), Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (ITA) e Massimiliano Irrati (ITA).

2024-07-01