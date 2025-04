Economia Ministra Gleisi Hoffmann diz confiar que o presidente da Câmara dos Deputados não levará o projeto da anistia para votação

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

"Confio muito na palavra do Hugo Motta de que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional", declarou Gleisi Foto: Reprodução/Canal Gov "Confio muito na palavra do Hugo Motta de que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional", declarou Gleisi. (Foto: Reprodução/Canal Gov) Foto: Reprodução/Canal Gov

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que confia na promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de não colocar em votação o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

“Confio muito na palavra do Hugo Motta de que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse. Eu acho que essas assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo, dos partidos, têm muitos que estão desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais, isso não está explicitado”, afirmou Gleisi na quinta-feira (10).

“Está faltando esclarecimento sobre isso. Falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro eu acho que é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. Acho que a gente até pode fazer essa discussão no Congresso. Mas o que está ali são os responsáveis. Isso não pode acontecer jamais”, completou.

A proposta de anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, segue avançando na Câmara dos Deputados, com articulação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoio crescente de parlamentares ligados à sua base.

A medida alcançou as assinaturas necessárias para tramitar em regime de urgência e ir direto ao plenário. Nos últimos dias, Bolsonaro intensificou os contatos com deputados e, na quarta-feira (9), se reuniu pessoalmente com o presidente da Câmara, que tem sinalizado resistência à proposta, mas admitiu que, caso o número mínimo de assinaturas fosse atingido, levaria o tema ao colégio de líderes.

2025-04-11