Política Anistia: faltam apenas seis assinaturas para aprovar requerimento de urgência para o projeto na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Casa. (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

O requerimento de urgência para o projeto de lei (PL) da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 atingiu 251 assinaturas nessa quinta-feira (10). Para que o texto seja protocolado, são necessárias 257 assinaturas. Entre os signatários, estão deputados que integram a base governista, como União, MDB, PSD e PP.

A CNN teve acesso à lista de deputados que assinaram o documento. O requerimento conta com o apoio de nomes como o da presidente do Podemos, Renata Abreu (SP); do líder do PP, Dr. Luizinho (RJ); do vice-líder do PSD, Reinhold Stephanes (PR); e do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ).

Ao todo, parlamentares de 12 legendas registraram apoio ao requerimento: Avante, Cidadania, MDB, Novo, PL, Podemos, PP, PRD, PSD, PSDB, Republicanos, União.

Na quarta-feira (9), o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Casa, escreveu em suas redes sociais a seguinte mensagem: “Estamos muito próximos de alcançar a meta de assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. Reforço que não divulgaremos os nomes dos parlamentares que assinaram até que a matéria seja votada em plenário. Qualquer lista que circule antes disso é fake news. Como autor do requerimento, apenas eu tenho acesso oficial às assinaturas. Reitero: não caia em fake news. Estamos firmes e avançando rumo ao nosso objetivo”.

Adesão

A grande dificuldade até agora tem sido conseguir uma adesão maior de partidos do chamado centrão, que, na avaliação do grupo, tem contribuído com menos votos do que poderia para emplacar o regime de urgência. O PL, partido de Bolsonaro, teve adesão praticamente em massa: mais de 90% dos seus deputados estão comprometidos com a iniciativa.

Um dos alvos de descontentamento é o PSD, que estaria contribuindo com apenas 43% dos deputados. Também estão divididos em relação ao tema os partidos União Brasil (51% de parlamentares aderiram, segundo a estimativa), Republicanos (53%) e PP (59%).

Hugo Motta

Bolsonaro se reuniu na tarde de quarta-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para conversar sobre o projeto. Em entrevista a um podcast no mesmo dia, o ex-presidente afirmou que Motta vai pôr a proposta em votação caso o grupo consiga reunir o número mínimo de assinaturas.

Cabe a Motta pautar ou não o projeto. Com a aprovação do regime de urgência, a matéria é levada diretamente ao Plenário da Casa sem passar pelas comissões, o que poderia demorar e até mesmo inviabilizar a votação.

Aliados de Bolsonaro também calculam que o momento de aprovar a urgência é “agora”, valendo-se da repercussão positiva que, segundo eles, teve o ato pela anistia na Avenida Paulista, no último domingo 6.

Na ocasião, o ex-presidente reuniu na manifestação um total de sete governadores, entre eles Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Junior (PSD) e Ronaldo Caiado, Mauro Mendes e Wilson Lima (todos do União Brasil).

Como líderes de peso que são dentro dessa trinca de partidos, é esperado que o apoio deles ao ato de Bolsonaro — que tinha como pauta central a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro — estimule seus representantes no Congresso a embarcar na movimentação para fazer andar o projeto no Legislativo. (Com informações são da CNN e da revista Veja)

