Futebol Mbappé declara “guerra salarial” e exige PSG fora da próxima Champions League

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Representantes do jogador anunciam que o francês vai reivindicar os 55 milhões de euros ainda não pagos. (Foto: Reprodução)

Os representantes de Kylian Mbappé anunciaram, nessa quinta-feira (10), que o atacante do Real Madrid decidiu “partir para a ofensiva” contra o PSG, seu antigo clube, em relação ao pagamento de 55 milhões de euros (cerca de R$ 359 milhões, na cotação atual). Além do processo judicial, também foi feito um pedido formal para que a UEFA não conceda a licença que permite ao clube francês disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Delphine Verheyden, advogada de Mbappé, foi quem anunciou a ofensiva judicial, por meio de uma entrevista coletiva realizada em Paris. Ela explicou que o jogador irá recorrer aos três tribunais competentes na França — civil, trabalhista e penal — para exigir o pagamento dos valores devidos, que, segundo ela, ainda não foram depositados pelo clube.

“O processo começou em fevereiro de 2024 e, desde então, o PSG não cumpriu com suas obrigações contratuais”, afirmou a advogada durante seu pronunciamento à imprensa.

Durante a coletiva, Verheyden também revelou que se reuniu com representantes da UEFA para pedir uma reavaliação do caso envolvendo o PSG. Segundo ela, a solicitação foi embasada em um artigo do regulamento da entidade que determina que um clube participante não pode obter a licença para disputar a competição europeia se não tiver quitado suas obrigações salariais com os jogadores do elenco.

As medidas jurídicas foram tomadas após a Liga de Futebol Profissional (LFP), órgão que regula o futebol francês, ordenar, em setembro de 2023, que o PSG quitasse os valores devidos ao atleta. No entanto, o clube parisiense não efetuou os pagamentos, insistindo em questionar judicialmente a obrigação.

O valor de 55 milhões de euros corresponde aos salários dos últimos três meses de Mbappé no clube, além do bônus de assinatura previsto em seu último contrato com o PSG. A diretoria do clube argumenta que o jogador havia prometido verbalmente ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, em agosto de 2023, que “perdoaria” esse montante, como parte de um acordo para ser reintegrado ao elenco principal.

Contudo, Mbappé e seus representantes negam qualquer renúncia formal e exigem agora o pagamento integral do montante acordado em contrato. O conflito pode ter repercussões tanto na UEFA quanto nos tribunais franceses, onde o caso seguirá tramitando.

