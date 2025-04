Futebol A dois meses do início do Mundial de Clubes, o Brasil é o segundo país com mais ingressos vendidos para as partidas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

A competição será realizada entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos EUA. (Foto: Fifa/Divulgação)

A dois meses do início do Mundial de Clubes, o Brasil é o segundo país com mais ingressos vendidos para as partidas nos Estados Unidos. Apenas residentes do país-sede adquiriram mais entradas do que os brasileiros para o torneio, que contará com o formato inédito a partir deste ano. Além disso, na lista de jogos mais procurados pelos torcedores, o duelo entre Flamengo e Chelsea aparece no ranking no top 5.

Os números foram revelados pela Fifa (entidade máxima do futebol). Ao todo, torcedores de 130 países adquiriram ao menos um ingresso para a competição. A posição do Brasil não surpreende, já que lidera o Mundial de Clubes no número de representantes, com 4 – Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Além do Brasil, a Argentina, outro país sul-americano, fecha o top 3 dos países com o maior número de interessados na competição.

O duelo Flamengo x Chelsea foi o terceiro com mais ingressos vendidos. Antes dele, na primeira e segunda posição, aparecem os duelos do Boca Juniors com equipes europeias: na liderança, o confronto com o Bayern de Munique, no Hard Rock Stadium, em Miami; em segunda lugar, Boca x Benfica, no mesmo estádio, na estreia dos argentinos.

Fechando o top 5, aparecem dois jogos do Real Madrid, pela primeira e terceira rodada da fase de grupos – Real Madrid x Al-Hilal, em Miami, e Real Madrid x RB Salzburg, na Filadélfia.

Competição

A competição será realizada entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Cada time pode levar 35 jogadores ao Mundial de Clubes, mas podem relacionar no máximo 26 para cada partida. Dois cartões amarelos acumulados suspendem o atleta, e a contagem será zerada apenas nas quartas de final.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos (uma novidade em torneios organizados pela Fifa), seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados.

As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que começa nas oitavas de final. Em caso de empate nos “playoffs”, a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência.

— Veja os 32 times que participarão do torneio:

* Mamelodi Sundowns (África do Sul)

* Al-Hilal (Arábia Saudita)

* Urawa Red Diamonds (Japão)

* Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

* Ulsan (Coreia do Sul)

* Chelsea (Inglaterra)

* Real Madrid (Espanha)

* Manchester City (Inglaterra)

* Bayern de Munique (Alemanha)

* Paris Saint-Germain (França)

* Internazionale de Milão (Itália)

* Porto (Portugal)

* Benfica (Portugal)

* Borussia Dortmund (Alemanha)

* Juventus (Itália)

* Atlético de Madri (Espanha)

* FC Salzburg (Áustria)

* Monterrey (México)

* Seattle Sounders (EUA)

* Inter Miami (EUA)

* Club León (México)

* Pachuca (México)

* Auckland City (Nova Zelândia)

* Palmeiras (Brasil)

* Flamengo (Brasil)

* Fluminense (Brasil)

* River Plate (Argentina)

* Boca Juniors (Argentina)

* Al Ahly (Egito)

* Wydad (Marrocos)

* ES Tunis Esperance (Tunísia)

* Botafogo (Brasil).

