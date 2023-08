Política Documento aponta que Cid recebia dados da conta de Bolsonaro nos Estados Unidos por e-mail

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Conforme os documentos, é como se o e-mail de Cid fosse do próprio Bolsonaro. Foto: Reprodução/Twitter Conforme os documentos, é como se o e-mail de Cid fosse do próprio Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Documento recebido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aponta que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid recebia por e-mail todas as informações da conta de Jair Bolsonaro (PL) no Banco do Brasil nos Estados Unidos.

O e-mail pessoal do tenente-coronel foi cadastrado como o principal endereço eletrônico da conta bancária para receber todos os extratos, comprovantes de transferências de recursos, e qualquer outra informação relacionada à conta.

No documento de permissão de transação online, ao qual a CNN teve acesso, consta o correio eletrônico de Cid, seguido da assinatura de Bolsonaro, o nome dele e a data: 21 de dezembro de 2020. É como se o e-mail de Cid fosse do próprio Bolsonaro.

Segundo revelou o jornal “Folha de S. Paulo”, Bolsonaro abriu conta no BB Americas, braço do Banco do Brasil em Miami, nove dias antes de deixar o País no final de dezembro do ano passado.

A Polícia Federal pretende mandar uma missão aos Estados Unidos para verificar as contas norte-americanas de Bolsonaro, Mauro Cid e do pai dele, o general Mauro Cesar Lourena Cid. A suspeita é que o dinheiro de presentes vendidos no exterior transitasse por essas contas.

Em 12 de janeiro deste ano, Cid transferiu R$ 367 mil para sua conta nos Estados Unidos, informam documentos revelados.

