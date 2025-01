Rio Grande do Sul Documento de licenciamento de veículos já pode ser atualizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

A atualização do CRLV costuma ser confirmada em minutos, mas pode levar até 24 horas Foto: Divulgação/DetranRS A atualização do CRLV costuma ser confirmada em minutos, mas pode levar até 24 horas. (Foto: Divulgação/DetranRS) Foto: Divulgação/DetranRS

Com a virada do ano, já é possível emitir o novo documento de licenciamento de veículos, referente a 2025, no RS. O proprietário que quitou todas as obrigações do seu veículo, incluindo IPVA (Imposto Sobre Veículos Automotores), taxa de licenciamento e multas vencidas, pode acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, clicar em “Veículos” e seguir as instruções.

A atualização do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) costuma ser confirmada em minutos, mas pode levar até 24 horas.

Era esperada para este ano a volta da cobrança do seguro obrigatório, mas o Congresso Nacional revogou a recriação do DPVAT. A nova lei foi sancionada pelo presidente Lula na terça-feira (31). Então, proprietários de veículos ficam isentos dessa obrigação também neste ano.

Prazo máximo

A data máxima para a quitação dos débitos do licenciamento em 2025 mudou, passando a ser 31 de julho para todos os veículos. Com a adoção do documento digital, não há mais necessidade de escalonamento devido ao volume de impressão e entrega, e metade da frota ganha pelo menos 30 dias a mais de prazo.

“Embora o IPVA vença em abril para todos os veículos, o prazo de licenciamento se estende até 31 de julho de 2025, sendo permitido circular com o documento de 2024 até essa data”, informou o DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito)

