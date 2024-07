Grêmio Dodi desfalca o Grêmio contra o Palmeiras, e comissão tenta reintegrar Villasanti à equipe

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Dodi (E) recebeu terceiro cartão amarelo e Villasanti (D) se despede da Copa América Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Dodi (E) recebeu terceiro cartão amarelo e Villasanti (D) se despede da Copa América (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Jogadores do Grêmio se reapresentaram na tarde de segunda-feira (1º), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e iniciaram a preparação para o duelo contra o Palmeiras nesta quinta-feira (04), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Portaluppi, no entanto, não contará com Dodi, suspenso com o terceiro cartão amarelo.

A comissão gremista ainda avalia a logística para tentar ter Villasanti à disposição, já que a seleção paraguaia foi eliminada da Copa América ao perder por 4 a 1 para o Brasil na última sexta-feira (28) e faz o último jogo na competição nesta terça-feira (02), diante da Costa Rica.

Como de praxe, quem atuou por mais tempo na vitória sobre o Fluminense no último domingo (30) realizou trabalhos regenerativos. Já os reservas fizeram atividades com bola no gramado.

Com a ausência de Dodi, Renato Portaluppi precisa resolver um problema no meio-campo. O camisa 17 levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão diante do Palmeiras.

A tendência é que a comissão técnica volte à formação com três volantes. Para isso, as opções mais prováveis são Carballo e Du Queiroz. Outra possibilidade seria Villasanti, que encerra sua participação na Copa América nesta terça-feira.

Com isso, o departamento de futebol do Grêmio avalia a possibilidade de Villasanti se apresentar a tempo para o duelo contra o Palmeiras. No entanto, é preciso levar em consideração a condição física do jogador, que é titular da seleção paraguaia e deve atuar contra a Costa Rica.

Jogadores do Grêmio e comissão técnico retomaram os trabalhos na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O Tricolor recebe o Palmeiras, na próxima quinta-feira, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 19h.

Dodi desfalca o Grêmio contra o Palmeiras, e comissão tenta reintegrar Villasanti à equipe

2024-07-02