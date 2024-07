Grêmio Grêmio realiza acerto com Deyverson, mas ainda busca acordo com o Cuiabá

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor tem conversas com o atleta; Cuiabá nega qualquer tipo de consulta sobre o atacante Foto: Eurasia Sport Images/Getty Images Tricolor tem conversas com o atleta; Cuiabá nega qualquer tipo de consulta sobre o atacante (Foto: Eurasia Sport Images/Getty Images) Foto: Eurasia Sport Images/Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a janela de transferências sendo aberta a partir do dia 10 de julho, o Grêmio busca reforço nas competições das quais participa nesta temporada e prioriza a contratação de um novo centroavante.

O nome mais próximo de chegar ao clube gaúcho é Deyverson, atualmente no Cuiabá. O Tricolor tem alinhado um acerto salarial com o atleta, mas esbarra na exigência do clube mato-grossense por valores para a negociação vingar. O Dourado, no entanto, alega que não houve qualquer tipo de conversa sobre o assunto.

O Grêmio fez uma oferta salarial ao estafe de Deyverson e tem um encaminhamento neste ponto. Se a contratação for confirmada, o Tricolor pagaria menos do que gasta com JP Galvão, atual reserva, e um pouco mais que o patamar salarial que Deyverson tem no Cuiabá (cerca de R$ 500 mil).

No início deste ano, o Dourado se mostrava irredutível para liberar Deyverson e pedia o valor da multa de rescisão. Porém, nas últimas semanas, o clube se mostrou aberto a conversar sobre o tema. Deyverson não atua desde abril e havia sido afastado pelo Cuiabá porque tem vínculo com o clube até o final do ano.

A exigência do Dourado para liberar o centroavante ficou na casa dos R$ 5 milhões. Os dirigentes do Grêmio não queriam pagar pela transferência do jogador e atualmente avaliam a situação de forma interna.

Deyverson tem contrato com o Cuiabá até o final deste ano e já pode assinar pré-contrato para sair de graça em dezembro. Porém, a necessidade do Grêmio em adquirir reforços exige a chegada de um atacante o quanto antes. Além disso, Deyverson não quer seguir afastado e sem jogar.

Após a vitória gremista sobre o Fluminense, no domingo (30), o técnico Renato Portaluppi foi questionado sobre Deyverson e desconversou sobre uma possível investida do clube no jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-realiza-acerto-com-deyverson-mas-ainda-busca-acordo-com-o-cuiaba/

Grêmio realiza acerto com Deyverson, mas ainda busca acordo com o Cuiabá

2024-07-02