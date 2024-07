Grêmio Técnico Renato Portaluppi descarta interesse do Grêmio em Gabigol

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

"Vamos trazer reforços. Na hora certa vocês vão saber", disse o técnico

Após a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (30), o técnico Renato Portaluppi falou sobre a busca por reforços para o ataque e disse que Gabigol, do Flamengo, é caro para os padrões atuais do Tricolor.

Com a notícia de que o atacante não vai permanecer no Rubro-Negro carioca, ele voltou a ser assunto no Grêmio. Pela proximidade com Renato, com quem trabalhou em 2021, haveria uma possível investida, mas o comandante gremista descartou a hipótese por conta dos altos valores envolvidos.

“Sobre o Gabigol, é algo muito distante da gente pelo salário que ele ganha, pelas condições financeiras. Mas vamos trazer reforços. Na hora certa vocês vão saber”, disse Renato em entrevista coletiva após a partida deste domingo.

Deyverson na mira do Grêmio?

Além de Gabigol, o comandante gremista também foi questionado sobre a possível vinda de Deyverson, do Cuiabá, ao clube gaúcho. O atacante está afastado no momento e tem vínculo com o Auriverde da Baixada até o final deste ano. No entanto, na coletiva, Renato evitou falar sobre o jogador e disse que só se manifesta sobre reforços após assinatura de contrato.

“Sobre o Deyverson, só falo quando o jogador chega e assina o contrato. Tem nome que vocês [jornalistas] dão que pode ser que a gente esteja conversando, outros que nunca falamos com eles. Então fica na cabeça de cada um. Eu só falo quando o jogador assina”, declarou.

Com Diego Costa lesionado e se recuperando ao lado da família, em Madrid, na Espanha, o Grêmio vê uma urgência para para trazer reforços. Para a janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, o departamento de futebol do clube quer, pelo menos, dois atacantes e um meia (este como opção para substituir Cristaldo).

Há alguns meses, a direção gremista entrou em contato com Philippe Coutinho, mas ele disse que daria prioridade ao Vasco (clube que o revelou), caso a opção fosse retornar ao Brasil. A ideia do Grêmio é contratar um atacante a nível de titularidade e outro para ser opção de reserva.

Jemerson ainda deve fazer sua estreia com a camisa do Grêmio. O zagueiro já está integrado ao clube e treina com o resto do elenco. Porém, ele só poderá entrar em campo a partir do dia 10, quando abre o período para inscrição e registro na CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

2024-07-01