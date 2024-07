Inter Hugo Mallo viaja à Espanha e não retornará ao Inter, diz o técnico Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

O lateral-direito será julgado no próximo dia 11 de julho por uma acusação de abuso sexual na Espanha Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional O lateral-direito será julgado no próximo dia 11 de julho por uma acusação de abuso sexual na Espanha (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Após o empate do Inter em 1 a 1 com o Criciúma, na noite de domingo (30), o técnico Eduardo Coudet abriu a entrevista coletiva comunicando a saída do lateral-direito Hugo Mallo do Inter. De acordo com o treinador, o jogador embarcou rumo à Espanha para resolver assuntos judiciais e não volta para Porto Alegre.

“Hugo Mallo, por uma situação pessoal, vai sair. Tem que viajar para Espanha por outro tema e depois vai sair”, comunicou Coudet.

O lateral-direito será julgado no próximo dia 11 de julho por uma acusação de abuso sexual na Espanha. O caso teria acontecido no dia 24 de abril de 2019, no estádio Cornella-El Prat, antes de uma partida entre Espanyol e Celta de Vigo, ex-clube de Mallo.

Hugo Mallo chegou ao o Inter em agosto de 2023. O espanhol estava livre no mercado após fim de contrato com o Celta e assinou vínculo com o Colorado até agosto de 2024. Pelo Inter, Mallo fez 19 partidas, 14 como titular, com dois gols marcados.

Entenda o caso

Durante o processo, que tramita na Justiça espanhola desde julho de 2019, Mallo negou as acusações. A informação foi divulgada em janeiro deste ano pelo jornal espanhol As. Segundo a publicação, o lateral do Inter teria apalpado os seios de uma mulher que trabalhava como mascote do Espanyol, fantasiada de periquito, pouco antes do começo da partida contra o Celta de Vigo, seu antigo clube.

De acordo com o Jornal, o caso teria ocorrido no momento da troca de cumprimentos entre os jogadores de ambas as equipes. A publicação transcreve um trecho da denúncia feita pela vítima no dia seguinte ao fato.

“Quando Hugo Mallo chegou aos mascotes, deu a mão ao periquito como se faz habitualmente, mas quando chegou à senhora Ana (nome fictício), que neste momento fazia o papel de periquito, colocou as mãos por baixo da fantasia e tocou em seus seios. Segundo a testemunha, ele agarrou os seios dela com as mãos e começou a fazer movimentos”, informa o periódico.

Ainda conforme o AS, Mallo terá de comparecer ao Tribunal Penal número 19 de Barcelona no dia 11 de julho. Em setembro de 2019, a decisão em primeira instância foi favorável ao jogador. Em 2021, porém, a Justiça espanhola aceitou um recurso da acusação. A advogada da vítima e o Ministério Público da Espanha pedem que o jogador seja condenado a um pagamento de 24 meses de multa.

Confira nota do Inter sobre o caso:

O Sport Club Internacional, tomando conhecimento do tema privado relacionado ao atleta Hugo Mallo, veiculado na data de hoje pela mídia espanhola e que se desenvolve no Poder Judiciário da Espanha, ratifica que obteve do atleta a completa e veemente negativa acerca do conteúdo da acusação processada.

Diante de tal situação, reportamos nossa plena confiança no jogador e juntamente com o staff do atleta, a partir da decisão de improcedência em primeira instância já consolidada, aguardaremos o desenrolar do processo com o resultado da medida recursal.

2024-07-01