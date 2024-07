Inter Coudet elogia sequência do Inter fora de casa, mas pondera: “Grupo está cansado”

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Nós vamos fazer da melhor maneira e competir. Apesar das dificuldades, somos um time competitivo", declarou Coudet Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional "Nós vamos fazer da melhor maneira e competir. Apesar das dificuldades, somos um time competitivo", declarou Coudet (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desempenho do Inter no empate em 1 a 1 com o Criciúma, neste domingo (30), ficou em segundo plano na entrevista de Eduardo Coudet após a partida. Há mais de dois meses sem o clube poder utilizar o Beira-Rio, o técnico colorado foi ressaltou que o time continua no páreo no Campeonato Brasileiro e valorizou a competitividade e entrega dos jogadores, mesmo com o cansaço pela alta sequência de jogos.

“Era um tempo para sobreviver e acho que a sobrevivência supera a expectativa”, definiu Coudet.

Chacho não demorou para aparecer na sala de imprensa do estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. O treinador abriu a coletiva informando que o lateral-direito Hugo Mallo não terá o contrato com o Colorado renovado. Além disso, Coudet também abordou basicamente as dificuldades pelas quais o Inter atravessa, com viagens, maratonas, desfalques e recursos para contratar reforços na abertura da próxima janela de transferências, no dia 10 de julho.

“Está difícil, mas continuamos acreditando que vamos sair vivos dessa sequência. Preparar para o próximo jogo com o Fluminense, jogar da mesma maneira e tratar de ganhar. Todo time tem dificuldades, muitos machucados. Diferença que não podemos esquecer o que aconteceu e os outros vão se reforçando com muito dinheiro. Nós vamos fazer da melhor maneira e competir. Apesar das dificuldades, somos um time competitivo”, declarou Coudet.

“Muito complicado o que estamos vivendo. Voltar a viajar, recuperar e preparar o próximo jogo. Teremos que competir. Vamos brigar. As dificuldades estão aí e vamos enfrentá-las” acrescentou.

O técnico ressaltou também que, apesar das adversidades, a equipe continua viva nas três competições que disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana). Questionado sobre a possibilidade de abrir mão de uma das competições, Coudet indicou que o Inter fará escolhas e que o tema será debatido internamente.

“Tentamos ser competitivo em cada jogo. Obviamente o grupo está cansado, isso é indiscutível, por isso valorizo o esforço que fazem, os números físicos são notáveis pela sequência de partidas. Vai ser muito difícil nos manter nas três competições, está mais que claro… Decidir por uma competição ou não, falaremos internamente”, declarou. Com o empate de domingo, o Inter perdeu uma posição na tabela e encerra a rodada em 10º lugar, com 18 pontos, três atrás do G-6. O próximo compromisso colorado será contra o lanterna do Brasileirão, Fluminense, às 20h, na quinta-feira (4), no Maracanã, pela 14ª rodada da competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/coudet-elogia-sequencia-do-inter-fora-de-casa-mas-pondera-grupo-esta-cansado/

Coudet elogia sequência do Inter fora de casa, mas pondera: “Grupo está cansado”

2024-07-01