Inter Inter poderá ter Valencia em duelo contra o Vasco, no próximo domingo

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Sem jogar pelo Inter desde o dia 1º de junho, Valencia ainda é o goleador do time na temporada, com 6 gols Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Inter quase pôde contar com a volta de Enner Valencia no duelo contra o Fluminense, nesta quinta-feira (04), no Maracanã. O empate entre Equador e México, na noite deste domingo (30), garantiu à seleção equatoriana uma vaga na próxima fase da Copa América. Ainda assim, há chance do Colorado contar com a presença de Valencia no final de semana, contra o Vasco.

Se a Argentina de Messi vencer o Equador de Valencia na quinta-feira (4), em Houston, Texas, pelas quartas de final da Copa América, o atacante equatoriano retorna ao Inter a tempo de enfrentar o time carioca. A partida marcará a volta do clube gaúcho colorado ao Beira-Rio.

Convocado e sem jogar pelo Inter desde o dia 1º de junho, Enner Valencia ainda é o goleador do time na temporada, com 6 gols, ao lado de Wesley. O jogador ainda ficou mais de um mês tratando uma lesão no pé.

Além de Valencia, Rochet e Borré também são ausências no Inter por estarem disputando a Copa América com a seleções de Uruguai e Colômbia, respectivamente. Ao contrário do equatoriano, nenhum dos dois poderá reforçar o Inter contra o Vasco, já que Uruguai e Colômbia jogam no sábado (6), ainda com adversários a serem definidos.

2024-07-01