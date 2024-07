Inter Inter oficializa contrato com o zagueiro Vitão após fim de vínculo com o Shakhtar Donetsk

2 de julho de 2024

Apesar do novo vínculo, zagueiro de 24 anos despertou o interesse de clubes europeus como West Ham, Nottingham Forest e Villarreal

O Inter finalizou as negociações para anunciar oficialmente o contrato em definitivo do zagueiro Vitão. O jogador tem vínculo válido com o clube até dezembro de 2026. A oficialização vem após o fim de contrato do zagueiro com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 30 de junho.

O acerto já era negociado há meses, mas havia a necessidade do término da relação com os ucranianos. Vitão desembarcou no Beira-Rio em 2022 por meio de uma normativa da Fifa em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A garantia de virar o detentor dos direitos do zagueiro de 24 anos não assegura que esteja no Colorado no segundo semestre. O jogador é um dos mais cobiçados do grupo e já despertou interesse de gigantes europeus como West Ham e Nottingham Forest, da Inglaterra, e Villarreal, da Espanha. O Inter pretendem arrecadar aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 59,85 milhões pela cotação atual) para liberá-lo.

Em sua passagem pelo Inter, Vitão já disputou 117 jogos e marcou quatro gols. Nesta temporada, ele entrou em campo 28 vezes e marcou um gol, distribuindo também uma assistência.

