Inter Inter vence o Bragantino por 1 a 0 no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Com o resultado, as Gurias Coloradas ocupam a 11ª posição na tabela e somam 17 pontos

Com gol de falta de Katrine, o Inter venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no estádio da PUCRS, na tarde de segunda-feira (1º) e conquistou a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, somando 17 pontos e se livrando de vez do risco de rebaixamento. Com isso, a equipe do técnico Jorge Barcellos fica a um ponto do G-8 da competição nacional, podendo sonhar com a classificação para a próxima fase.

O apito inicial do árbitro marcou o começo de uma partida que prometia ser interessante desde o início, com uma marcação avançada das adversárias paulistas, pressionando a saída de bola das Gurias Coloradas, que tiveram dificuldade para encontrar formas de sair com o seu toque característico.

A dificuldade gerada pelas visitantes se mostrou eficaz logo aos 4 minutos, quando Letícia Telles arriscou de primeira na sobra de um escanteio. A jogadora pegou muito embaixo da bola e, para alívio da goleira Tainá, a bola subiu demais, passando longe do gol. O susto inicial não intimidou as Gurias Coloradas, que começaram a buscar espaço e criar oportunidades.

Inter vence o Bragantino por 1 a 0 no Brasileirão Feminino

2024-07-02