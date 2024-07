Grêmio Grêmio volta aos treinos para enfrentar o Palmeiras nesta quinta-feira, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Tricolor encara o time paulista no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 19h Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor encara o time paulista no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 19h (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio voltou a treinar na tarde de segunda-feira (1º), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, após vencer o Fluminense, em Caxias do Sul, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o desafio é manter as vitórias na competição, tendo como próximo adversário o Palmeiras nesta quinta-feira (04), novamente no estádio Centenário, na Serra Gaúcha.

Para isso, o grupo de atletas realizou um treinamento coletivo, composto pelos jogadores que atuaram menos de 60 minutos na última partida, tendo o acréscimo de atletas das categorias de base na movimentação.

O técnico Renato Portaluppi orientou a atividade em campo aberto para ajustes táticos e de posicionamento. Da equipe sub-20 participaram do trabalho o lateral-direito Igor, o zagueiro João Lima, o lateral-esquerdo José Guilherme, os volantes Zortea e Araújo, os meias Cheron e Riquelme, e os atacantes Lian e Guga.

Os demais jogadores que atuaram a maior parte do tempo na vitória do último domingo (30) realizaram trabalhos regenerativos no vestiário. O elenco voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (02), em nova sessão de treino no CT Luiz Carvalho.

