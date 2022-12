Futebol Doença de Pelé avança e ex-jogador precisa de cuidados cardíacos e renais

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor do cólon, identificado no ano passado Foto: Santos/Divulgação Foto: Santos/Divulgação

O Hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé. Em nota, o hospital afirma que o Rei piorou o estado de saúde e precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Ele está internado desde o dia 29 de novembro.

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Natal em casa suspenso

O comunicado não citou o quadro de infecção respiratória, que era a principal preocupação dos médicos até o dia 12. Também está confirmado pela filha de Pelé, Kely Nascimento, que o ex-jogador precisará passar o Natal internado no Hospital Albert Einstein.

“Família do insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família … Einstein nos dá!!”, escreveu Kely.

“Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós”, completou.

Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor do cólon, identificado no ano passado. Segundo o último boletim médico anterior, do último sábado, ele respondia bem ao tratamento por antibiótico para uma infecção respiratória.

