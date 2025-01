Mundo Dois aviões chegam perto de colidir no ar enquanto tentavam pousar nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Aeronaves ficaram a 130 metros de distância enquanto tentavam pousar. (Foto: Reprodução/Youtube)

Uma pessoa gravou o momento em que dois aviões quase colidiram enquanto tentavam pousar no Aeroporto de Pheonix, Arizona, nos Estados Unidos. O voo 1724 da United Airlines e o voo 1070 da Delta Airlines haviam recebido autorização para pousar em pistas paralelas, mas ficaram muito próximos um do outro enquanto iniciavam o processo de pouso.

Em determinado momento, as aeronaves estavam separados por cerca de 130 metros de distância vertical, enquanto se aproximavam do aeroporto, de acordo com dados de rastreamento de voos. Mas o sistema anticolisão agiu e segundos depois, já estavam a cerca de 366 metros de distância horizontal, segundo dados do FlightRadar.

As duas tripulações receberem alertas de que havia um avião próximo e também tiveram instruções corretivas do controle de tráfego aéreo, que orientou o voo da United a pousar na Pista 7, enquanto o voo da Delta foi orientado a mudar de curso e pousar na Pista 8. “Desça. Desça”, disse uma voz robótica à tripulação da Delta, conforme revelado por uma gravação de áudio obtida pela CBS News.

Ambos os aviões pousaram em segurança, e a Administração Federal de Aviação (FAA) iniciou uma investigação sobre o incidente. O voo da United, vindo de São Francisco com 123 passageiros, estava descendo em direção ao aeroporto acima do avião da Delta, que se dirigia para a pista. O voo da Delta, vindo de Detroit com 245 passageiros a bordo, estava viajando a uma velocidade de cerca de 442 km/h quando o avião da United se aproximou.

Os pilotos receberam um “alerta automatizado no painel de controle” instruindo-os a mudar de altitude e “agiram imediatamente”, disse um porta-voz ao jornal britânico, The Independent. O avião da United começou a subir e ajustou sua altitude antes de se reposicionar para o pouso, segundo dados do FlightAware.

Um porta-voz da Delta disse ao jornal: “Como nada é mais importante do que a segurança, as tripulações da Delta são extensivamente treinadas para lidar com cenários incomuns como este e seguiram o aviso de resolução conforme orientado.”

O responsável pela gravação amadora, Justin Giddens, autoproclamado “fã de aviação” , descreveu a descida como “modo de pânico imediato”.

“Eu conheço o padrão que os aviões deveriam seguir na aproximação ao Sky Harbor”, disse ele ao jornal americano KPHO TV. E continuou; “Isso realmente faz você pensar – nossa, eles realmente evitaram um grande desastre.”

