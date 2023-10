Geral Dois aviões da Azul ficam danificados após enfrentarem tempestade

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

As duas aeronaves ficaram com o “nariz” amassado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Azul Linhas Aéreas teve dois aviões danificados por causa das tempestades que atingiram a região Sudeste do país na quinta-feira (12). As aeronaves são do modelo Airbus A320 neo. Uma delas partiu do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), com destino ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba (PR).

A outra seguia do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA), e aterrissou em Viracopos. As duas ficaram com o “nariz” amassado, como mostram imagens divulgadas nas redes sociais.

Em nota, a Azul informou que as aeronaves dos voos AD2784 (Campinas-Curitiba) e AD4011 (Ilhéus-Campinas) encontraram condições climáticas adversas durante o trajeto.

Afirmou ainda que, apesar disso, os pousos ocorreram normalmente e os clientes desembarcaram em segurança.

A região de Campinas, por onde os voos passaram, registrou chuva intensa, com ventos fortes e granizo.

O temporal que atingiu a região na tarde de quinta-feira provocou muitos estragos em várias cidades. De acordo com a Defesa Civil dos municípios, houve queda de pelo menos 228 árvores e pontos de alagamentos. Em Sumaré (SP), uma moradora registrou o momento em que um telhado metálico de uma casa foi arrancado pela força da chuva.

Campinas registrou 19,2 milímetros de chuva. Segundo balanço da Defesa Civil, foram notificadas 62 quedas de árvores, duas situações de risco de queda, três quedas de galhos, alagamentos de dois imóveis, uma via pública em erosão e uma residência com risco de desabamento.

As regiões do município mais afetadas durante o temporal, de aproximadamente 20 minutos, foram Leste, Sul e Central. Os ventos foram de 72 km/h, por volta das 15h, na estação de medição do Aeroporto Internacional de Viracopos.

A remoção do telhado metálico com a força do temporal em Sumaré aconteceu na Vila Soma. Nas imagens, é possível ver a estrutura sendo arrancada pelo vento e arremessada longe. Um homem passava pelo local e por muito pouco não foi atingido. 23 árvores caíram na cidade.

Em Pedreira (SP), a Secretaria de Serviços Urbanos registrou a queda de 50 árvores em diversos pontos da cidade, entre eles, em frente ao Velório Municipal, que causou pequenas avarias no prédio. Além disso, a Capela do Cemitério Santa Cruz foi destelhada com a força do vento.

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro e o destruiu em Campinas (SP). O caso ocorreu nessa sexta-feira (13), no Jardim Baronesa, e ninguém se feriu. As informações são do portal de notícias G1.

