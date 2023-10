Mundo Encerra o prazo de 24h dado por Israel para que civis deixem o norte da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

"As Forças de Defesa de Israel pedem a evacuação de todos os civis da Cidade de Gaza de suas casas ao sul para sua própria segurança e proteção", diz o comunicado. Foto: Reprodução

Chegou ao fim o prazo de 24 horas estabelecido por Israel para que pouco mais de um milhão de civis no norte da Faixa de Gaza deixem o local em direção ao sul do território.

A CNN internacional mostrou nesta sexta-feira (13) tanques militares israelenses se posicionando próximos à fronteira entre Israel e Gaza.

“As Forças de Defesa de Israel [FDI] pedem a evacuação de todos os civis da Cidade de Gaza de suas casas ao sul para sua própria segurança e proteção e mudança para a área ao sul de Wadi Gaza”, disseram em um comunicado.

Na declaração, os militares destacaram que os civis poderão regressar ao norte de Gaza “apenas quando for feito outro anúncio permitindo”.

Por volta das 16h (no horário de Brasília) desta sexta, Israel deu um ultimato ao hospital Al Awda, em Gaza, para que o local fosse esvaziado em duas horas. A informação é da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

O hospital, um dos vários que o Médicos Sem Fronteiras apoia em Gaza, “ainda estava tratando dos pacientes” ao receber o anúncio, disse o grupo de ajuda médica.

“Condenamos inequivocamente esta ação, o contínuo derramamento de sangue indiscriminado e os ataques aos cuidados de saúde em Gaza”, acrescentou a organização. “Estamos tentando proteger nossos funcionários e pacientes”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que as autoridades locais de saúde em Gaza salientaram que é impossível retirar pacientes hospitalares do norte da Faixa de Gaza.

“Há pessoas gravemente doentes, cujos ferimentos significam que sua única chance de sobrevivência é estar sob suporte de vida, como ventiladores mecânicos”, disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.

“Portanto, transportar essas pessoas é uma sentença de morte. Pedir aos profissionais de saúde que façam isso é muito cruel.”

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que é “impossível” que a evacuação seja feita “sem consequências humanitárias devastadoras”.

“As Nações Unidas apelam veementemente para que qualquer ordem deste tipo, se confirmada, seja cancelada, evitando o que poderia transformar o que já é uma tragédia em situação calamitosa”, alertou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, em comunicado.

Dujarric também ressaltou que a ordem dos militares israelenses também se aplica a todos os funcionários da ONU e àqueles abrigados nas instalações da organização, incluindo escolas, centros de saúde e clínicas.

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, disse que a resposta ONU é “vergonhosa”, e que a Organização deveria se concentrar em condenar o Hamas.

Guerra de narrativas

O Exército israelense alega que os membros do grupo Hamas estão escondidos em Gaza usando civis como “escudos humanos”. Já o Hamas disse aos palestinos que vivem no local para não saírem de suas casas, de acordo com um comunicado enviado a veículos de imprensa.

O grupo, que governa o território, acusou Israel de se envolver em uma “guerra psicológica” ao enviar mensagens que diziam aos civis palestinos e aos funcionários de organizações internacionais para evacuarem em direção ao sul.

“A ocupação está tentando espalhar e fazer circular propaganda falsa por vários meios, com o objetivo de criar confusão entre os cidadãos e minar a estabilidade da nossa frente interna”, afirma o comunicado, referindo-se a Israel.

Funcionários de “instituições internacionais” permaneceram nos seus postos e não foram evacuados, segundo a nota do Hamas. Anteriormente, Salama Marouf, chefe do gabinete de comunicação social do governo do Hamas, pontuou que o aviso de realocação é uma tentativa de Israel “de difundir e transmitir propaganda falsa, com o objetivo de semear confusão entre os cidadãos e prejudicar a nossa coesão interna”.

“Pedimos aos nossos cidadãos que não se envolvam nestas tentativas”, acrescentou.

2023-10-13