Mundo Dois carros-bomba explodem e deixam pelo menos 100 mortos na Somália

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque Foto: Reprodução/Google Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque (Foto: Reprodução/Google Foto: Reprodução/Google

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos 100 pessoas morreram e 300 ficaram feridas, no sábado (29), após dois carros-bomba explodirem em frente ao Ministério da Educação da Somália, na capital Mogadíscio, informou o presidente do país, Hassan Sheikh Mohamud, em comunicado neste domingo (30).

“Nosso povo foi massacrado, incluindo mães com seus filhos nos braços, pais com problemas de saúde, estudantes, empresários que lutavam pela vida de suas famílias”, disse Mohamud.

A primeira explosão atingiu o Ministério da Educação perto de um cruzamento. A segunda ocorreu quando as ambulâncias chegavam no local, e as pessoas se reuniam para ajudar as vítimas. O chão ficou coberto de sangue.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo