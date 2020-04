Grêmio Dois clubes do futebol inglês miram contratação do atacante Tetê, ex-Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Negociação irá render frutos financeiros ao Grêmio Foto: (Divulgação/ Shakhtar) Foto: (Divulgação/ Shakhtar)

O atacante do Shakhtar Donetsk Tetê, ex-Grêmio, está na mira do futebol inglês. O Newcastle United e Leicester estão interessados na contratação do jogador. A conclusão de uma das transferências irá trazer lucros aos cofres do tricolor. A informação é da Rádio Grenal.

Para negociar o jovem de 20 anos, que vem ganhando espaço como titular, a pedida do clube ucraniano é de € 70 milhões de euros. Neste caso, o tricolor teria 15% dos direitos econômicos, mais 2,04% do mecanismo de solidariedade da Fifa, por ser o clube formador do jogador.

A ideia é de atuar no futebol inglês agrada ao atacante Tetê e uma proposta oficial deve chegar pelo atleta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio