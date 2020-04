Grêmio Jogadores do Grêmio realizam distribuição de 15 toneladas de alimentos em ação solidária de Dunga

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Foto: (Max Peixoto/Divulgação/MS+ Sports)

Os jogadores do Grêmio Maicon, Pedro Geromel, Paulo Miranda e Paulo Victor foram outros atletas que se somaram a ação solidária promovida pelo ex-jogador e técnico Dunga, para doações a pessoas carentes de Porto Alegre. A parceira dos boleiros resultou em um distribuição de 15 toneladas alimentos, nesta quarta-feira.

Outros jogadores da dupla grenal também já se uniram à corrente que vem sendo encabeçada pelo capitão do Tetra, Dunga. Recentemente, o zagueiro tricolor Paulo Miranda já havia mobilizado a entrega de 200 “quentinhas” para os moradores da Vila Conceição, bairro na zona sul de Porto Alegre.

Pelo lado do Inter, o meia D’Alessandro também foi outra figura do futebol gaúcho a apoiar a opção. Ainda com a presença de Tinga, o trio já realizou a entrega de 10 toneladas de alimentos para o auxílio às entidades que assistem ao público mais vulnerável, em meio à pandemia da Covid-19.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

