Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Os presos, o cigarro, e os carros foram encaminhados para a Polícia Judiciária Federal em Santo Ângelo Foto: PRF/Divulgação Os presos, o cigarro, e os carros foram encaminhados para a Polícia Judiciária Federal em Santo Ângelo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) prenderam um homem em um carro carregado com cigarro paraguaio. Um comparsa que veio resgatá-lo também foi preso. As abordagens ocorreram no final da noite desta terça-feira (22), na BR-158 em Cruz Alta, no Noroeste do Estado.

Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais fiscalizavam em frente à Unidade Operacional quando um motorista parou o carro sobre a pista, deu ré e retornou em fuga. A equipe foi em direção para a abordagem.

O condutor entrou com o veículo em uma rua sem saída, fugiu a pé e se escondeu no mato. O carro, um Siena de Sapiranga, estava carregado com aproximadamente 8 mil maços de cigarros de origem estrangeira, que têm sua comercialização proibida no Brasil.

A Brigada Militar foi acionada para apoiar nas buscas. Algum tempo depois, um homem de 39 anos, com diversas ocorrências por furto e ameaça, foi encontrado no mato e preso. Ele estava com as chaves do Siena.

Logo em seguida foi preso o motorista de uma Parati de Cruz Alta que veio para resgatar o fugitivo. Era um homem de 46 anos, com ocorrências por porte ilegal de arma, furto e ameaça.

Os presos, o cigarro, e os carros foram encaminhados para a Polícia Judiciária Federal em Santo Ângelo.

