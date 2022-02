Polícia Pai é preso por estupro das filhas em Canoas, na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pedido de socorro e cenas do abuso estavam no caderno de uma das crianças Foto: PC/Divulgação Pedido de socorro e cenas do abuso estavam no caderno de uma das crianças. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (23), um pai que estuprava as filhas pequenas no bairro Estância Velha, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e foi descoberto graças aos desenhos de uma das vítimas em um caderno.

O homem, de 28 anos, foi detido pelos agentes da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas), sob comando do delegado Pablo Rocha, durante cumprimento de mandado judicial de prisão preventiva.

As vítimas, de seis e oito anos de idade, vinham sendo abusadas e constantemente ameaçadas pelo próprio pai. Ele dizia às meninas que se elas contassem sobre os abusos, ele continuaria as machucando. Em certa ocasião, o investigado chegou a enforcar a filha mais nova e a ameaçou de morte, acrescentando que poderia ter continuado caso quisesse.

A avó materna das vítimas presenteou as netas com um caderno e passou a notar desenhos com cunho precocemente sexual. Conversando com a mãe das meninas, ambas notaram que o comportamento de ambas havia mudado, estando agressivas, irritadas e muito chorosas.

Orientada a levar as filhas a atendimento, foi descoberto, através dos desenhos, que as vítimas vinham sofrendo abusos sexuais do próprio pai, sendo ameaçadas e agredidas como forma de coagir a manter os fatos em segredo. Registrada a ocorrência, a DPCA de Canoas começou a investigação e confirmou o estupro de vulnerável através dos depoimentos especiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia