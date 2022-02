Economia Liderança gaúcha marca presença na Expo Dubai

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Foto: Divulgação

O CEO Pedro Cini, da Madesa Móveis, indústria de Bom Princípio – RS, desembarca, nos Emirados Árabes para participar da Expo Dubai. A maior feira de negócios e lançamentos tecnológicos do mundo, desde o início da pandemia de Covid-19, que teve início no dia primeiro de outubro de 2021, com previsão de encerramento em 31 de março deste ano.

Conhecida como a maior e mais antiga exposição mundial, a Expo Dubai acontece a cada cinco anos e aborda temas como cultura, artes, tecnologia, inovação, design e excelência humana.

Por conta da crise sanitária, a edição de 2020 teve alteração de data, começando os trabalhos apenas próximo ao final do ano de 2021. Em uma programação dividida em 182 dias, com extensas atividades e envolvendo pessoas de 190 países, a feira possui 438 hectares de cenários inovadores.

A edição de 2020 da Expo Dubai apresenta, como temas centrais, oportunidade, mobilidade e sustentabilidade – liberando potencial para moldar o futuro. As atividades da exposição visam fomentar a discussão e o diálogo sobre assuntos de interesses mundiais, divididos em categorias, subtemas e semanas temáticas, tudo para permitir maior engajamento dos visitantes.

O objetivo da participação do CEO da Madesa Móveis no evento é a ampliação dos conhecimentos, networking, intercâmbio cultural e absorção de aprendizados, mediante as novas tendências e experiências na jornada. Além disso, destaca – se a busca por impressões e reflexões do pós – pandemia, para planejar o futuro dos negócios, assim como da sociedade.

Pedro Cini embarca para Dubai junto de um grupo de cerca de 20 importantes lideranças gaúchas de outros segmentos, com o intuito de intercambiar ideias e iniciativas, utilizando do empreendedorismo para interferir positivamente em suas áreas, gerando prosperidade para o Estado do Rio Grande do Sul. Na sequência dos quase 10 dias nos Emirados Árabes, a viagem será estendida para Israel, em Jerusalém, para conhecer o Technion, maior centro tecnológico do Oriente Médio.

