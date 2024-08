Brasil Dois dias após a morte de Silvio Santos, SBT completa 43 anos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Silvio Santos morreu no sábado, aos 93 anos. Na foto, a famosa cena do apresentador caindo na água durante o programa "Topa Tudo Por Dinheiro" Foto: Reprodução/Instagram Silvio Santos morreu no sábado, aos 93 anos. Na foto, a famosa cena do apresentador caindo na água durante o programa "Topa Tudo Por Dinheiro". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Apenas dois dias após a morte do apresentador Silvio Santos, o SBT completou 43 anos nesta segunda-feira (19). A emissora não informou se haverá algum tipo de comemoração pela data. A programação especial que ocorreria no domingo (18) para a celebração do aniversário foi suspensa por causa da morte do fundador do canal de TV.

Silvio morreu no sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção pela gripe H1N1. Depois do óbito, a programação do final de semana deu lugar a uma série de homenagens ao apresentador.

Na noite de domingo, a família Abravanel divulgou uma nota nas redes sociais. As filhas de Silvio agradeceram ao público pelo carinho que têm recebido e afirmaram esperar que o pai “esteja vendo e recebendo todo esse amor”.

“Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto”, disseram as herdeiras. Elas afirmaram que pretendem continuar o legado do pai na emissora: “Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros”.

“Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês”, afirmaram as filhas do apresentador, que foi enterrado na manhã de domingo em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

