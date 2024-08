Polícia Homem vai até posto da Polícia Rodoviária Federal na Freeway para confessar que matou a mulher e se entregar

Por Marcelo Warth | 19 de agosto de 2024

Criminoso foi preso em flagrante após o corpo da vítima ter sido encontrado no endereço fornecido por ele aos policiais, em São Leopoldo Foto: PRF/Divulgação Criminoso foi preso em flagrante após o corpo da vítima ter sido encontrado no endereço fornecido por ele aos policiais, em São Leopoldo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um homem de 40 anos se dirigiu ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Porto Alegre, na Freeway, na madrugada de domingo (18), para confessar que havia acabado de matar a sua mulher e se entregar às autoridades.

Ele chegou no local em um Fiat Punto e relatou o feminicídio aos agentes que estavam de plantão. Questionado sobre o meio utilizado para efetuar o crime, o assassino confesso informou que havia esganado a esposa, de 34 anos, usando as próprias mãos, no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O homem forneceu o endereço aos policiais. A BM (Brigada Militar) foi até o local e encontrou o cadáver. Após o corpo ter sido achado no endereço informado pelo criminoso, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Capital. A motivação do assassinato não foi divulgada.

