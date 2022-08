Polícia Dois homens são mortos a tiros na praia do Cassino, em Rio Grande , no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos fugiram em um automóvel. De acordo com a Brigada Militar, as vítimas tinham antecedentes criminais Foto: Reprodução (Foto: EBC) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois homens foram mortos a tiros na praia do Cassino, em Rio Grande, no Sul do Estado, neste sábado (06).

Conforme a BM (Brigada Militar), as vítimas, de 18 e 20 anos de idade, trabalhavam em um lava-jato quando foram surpreendidas por uma dupla armada, que efetuou diversos disparos.

O crime aconteceu na Rua Taquarembó. Os criminosos fugiram em um automóvel. De acordo com a BM, as vítimas tinham antecedentes criminais. O caso segue sendo investigado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia