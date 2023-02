Rio Grande do Sul Dois motoristas são multados por dirigir ameaçando outros veículos em Osório, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Os dois motoristas, um com 29 anos e o outro com 31, alegaram que o desentendimento se iniciou após uma manobra no trânsito Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Nesta quinta-feira (02), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou dois motoristas de caminhão que transitavam na BR-101 em Osório, no Litoral Norte gaúcho, lado a lado, batendo um no outro por aproximadamente cinco quilômetros. Os dois motoristas foram autuados por dirigir ameaçando os demais veículos.

Após o recebimento de denúncias de que dois caminhões seguiam sentido Osório segurando o trânsito e colidindo um no outro por diversas vezes, os policiais iniciaram uma busca e conseguiram localizar e interceptar os dois veículos, um Volvo com placas de Campo Bom/RS e um Mercedes Benz de São Bernardo do Campo/SP.

Os dois motoristas, um com 29 anos e o outro com 31, alegaram que o desentendimento se iniciou após uma manobra no trânsito. A briga se estendeu por aproximadamente cinco quilômetros até que a abordagem fosse feita na BR-101 próximo à Osório.

Os condutores foram autuados por dirigir ameaçando os demais veículos e terão que responder a um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Um dos veículos contava com restrição de busca e apreensão judicial e foi recolhido ao depósito e colocado à disposição da Justiça do Trabalho.

