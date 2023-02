Inter Inter enfrenta o Ypiranga pelo Gauchão no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; acompanhe

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O confronto entre Inter e Ypiranga, pela 4ª rodada do Gauchão, ocorre nesta quinta-feira (02). A partida acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Escalações confirmadas para Inter x Ypiranga

Inter

Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Ypiranga

Caíque; Gedeílson, Ronald, Islan e PK; Lorran, Ralph, Clayton, Matheuzinho; João Pedro e Bruno Baio. Técnico: Luizinho Vieira. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem de Inter x Ypiranga

Lucas Horn, auxiliado por Otavio Legramanti e Claiton Timm.

Inter

A equipe da Capital busca sua segunda vitória consecutiva no Gauchão. Nas primeiras duas rodadas, empatou com Juventude e Avenida. O técnico Mano Menezes repete o time que goleou o São Luiz. Assim, Alemão segue no banco de reservas e Pedro Henrique continua entre os 11.

Ypiranga

Depois de estrear com empate em 1 a 1 contra o São Luiz e vencer o Novo Hamburgo por 3 a 1, o time de Erechim conheceu sua primeira derrota no fim de semana. Levou 1 a 0 do Avenida e saiu do G-4 do Gauchão.

Acompanhe a partida com a Rádio Grenal:

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-ypiranga-pelo-gauchao-no-estadio-beira-rio-em-porto-alegre-acompanhe/

Inter enfrenta o Ypiranga pelo Gauchão no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; acompanhe