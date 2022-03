Brasil Explosão mata dois em cooperativa no Paraná e interrompe visita de Sergio Moro

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Incidente ocorreu na cooperativa agroindustrial Cocamar, em Maringá (PR). (Foto: Samu)

Dois trabalhadores morreram depois de uma explosão registrada em uma cooperativa agroindustrial de Maringá, na região norte do Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (4).

O ex-juiz Sergio Moro estava visitando a cooperativa no momento da explosão, mas estava em outro local e passa bem. A visita foi suspensa após o acidente.

De acordo com os bombeiros, os trabalhadores, de 32 e 36 anos, estavam soldando um tanque de fluídos, quando a explosão aconteceu.

Técnicos da segurança de trabalho da unidade da Cocamar disseram que os dois homens estavam montando o tanque. A suspeita é que gases de resíduos de biodiesel tenham provocado a explosão.

Os trabalhadores foram arremessados a mais de 20 metros do local após a explosão. Socorristas disseram que os homens estavam usando equipamentos de proteção.

Equipes de socorristas foram chamadas, incluindo um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O complexo onde aconteceu o acidente é usado para produção de óleo e margarina.

A Cocamar lamentou o ocorrido e informou que os trabalhadores que morreram eram de uma empresa terceirizada. A cooperativa disse ainda que adota rigorosos processos de segurança e que está prestando assistência às famílias das vítimas.

Visita de Sergio Moro

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) estava fazendo uma visita à Cocamar no momento em que o acidente aconteceu. Apesar disso, Moro estava no longe do local da explosão.

A assessoria de imprensa da Cocamar confirmou que o ex-juiz estava na sede administrativa da empresa, enquanto o acidente aconteceu na ala industrial.

A comitiva de Sergio Moro deixou a empresa momentos depois da explosão. A assessoria informou que ele está bem.

Por meio de nota, o ex-juiz lamentou a morte dos trabalhadores e prestou solidariedade ao corpo funcional da cooperativa.

Nota da Cocamar

“A Cocamar lamenta informar que na manhã desta sexta-feira (4/3), por volta de 11h30, um grave acidente foi registrado na Estação de Tratamento de Efluentes, no seu parque industrial em Maringá (PR), levando a óbito dois prestadores de serviços que trabalhavam no local.

A cooperativa esclarece que em todos os seus setores são adotados rigorosos protocolos de segurança, sendo que os trabalhadores utilizavam todos os equipamentos de proteção, e comunica também que está prestando assistência às famílias das vítimas, às quais se solidariza.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela cooperativa, juntamente com as autoridades.”

Nota de Sergio Moro

“Em agenda no interior do Paraná, o pré-candidato à presidência da República, Sergio Moro visitava a sede administrativa da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), na manhã desta sexta-feira (4/3), quando foi informado da explosão na parte fabril da Cooperativa. Infelizmente, o acidente vitimou dois funcionários da Cocamar. Sergio Moro lamentou o acidente, prestou solidariedade ao corpo funcional e suspendeu a agenda de visitação.”

