Mundo Dois turistas morrem em tiroteio em resort de luxo em Cancún

Por Elaine Cordeiro | 23 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Agentes de segurança do México estão atrás de uma outra pessoa, que é suspeita de ter disparado. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois canadenses morreram após discussão que levou a troca de tiros em resort de luxo próximo a Cancún, no México, de acordo com as autoridades de segurança do país.

Os hóspedes estavam em Riviera Maya, no estado de Quintana Roo, e tinham antecedentes criminais, segundo a polícia. Os agentes de segurança do México estão, ainda, atrás de uma outra pessoa, que é a suspeita de ter disparado e tem uma “longa” ficha criminal no Canadá.

Lucio Hernandez, chefe de segurança pública de Quintana Roo, confirmou em usa conta no Twitter que ocorreram disparos de arma de fogo em meio a “uma discussão entre hóspedes” do Hotel Xcaret.

Além dos dois mortos, três pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, de acordo com Hernandez. O chefe de segurança publicou fotos de um suposto atirador, que mostra um homem de casaco cinza e máscara de proteção contra a covid-19 preta.

O Hotel Xcaret informou que é um incidente “direcionado e isolado” e que está ajudando as pessoas afetadas pelo tiroteio. “Lamentamos profundamente os eventos ocorridos nesta tarde”, afirmou em comunicado.

Já o governo do Canadá disse que está em contato com autoridades mexicanas e que não irá fornecer mais informações devido a questões de privacidade do país. Incêndio em Camarões Um incêndio em uma casa noturna na madrugada deste domingo (23) deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na cidade de Yaoundé, capital de Camarões. A tragédia ocorreu no salão principal da Liv’s Night Club, localizada no bairro de Bastos, que abriga luxuosas casas e embaixadas. Segundo o Ministério das Comunicações, o incêndio foi causado por fogos de artifício, que queimaram o teto e, depois, causaram duas explosões. O fogo teria começado por volta das 3h, no horário local (23h de sábado, pelo horário de Brasília). Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no local. Mas, segundo a agência, cem pessoas estavam reunidas no final da manhã no necrotério do hospital militar de Ekounou. Segundo a agência de notícias France-Presse, incêndios não são incomuns em casas noturnas de Camarões, mas o número de vítimas dessa tragédia “é o maior dos últimos anos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo