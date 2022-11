Economia Dólar abre a semana em queda, após fala de Lula sobre futuro fiscal fecha

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A moeda norte-americana caiu 1,18%, vendida a R$ 5,3101. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou o pregão em queda nesta segunda-feira (21), com investidores reagindo positivamente a falas recentes mais conciliadoras do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre a futura postura fiscal do Brasil. A moeda norte-americana caiu 1,18%, vendida a R$ 5,3101.

Na última sexta (18), a divisa caiu 0,5%, negociada a R$ 5,3737. Com o resultado mais recente, acumula alta de 2,8% frente ao real no mês. No ano, tem queda de 4,75%.

Mercados

No cenário internacional, a atenção se volta para a divulgação da ata da reunião de novembro do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) nesta quarta-feira (23), depois que algumas autoridades reiteraram o compromisso de continuar com o aperto da política monetária até que a inflação esteja sob controle.

A maior preocupação do mercado segue sendo a inflação, sobretudo nos países desenvolvidos. James Bullard, dirigente do Fed de St. Louis, afirmou acreditar que as taxas de juros nos Estados Unidos precisam subir, pelo menos, a um nível entre 5% e 5,25% ao ano para conter o avanço dos preços.

Enquanto isso, os novos surtos de covid na China aumentavam as preocupações sobre uma possível desaceleração de seu crescimento.

No cenário local, investidores se mantêm atentos aos próximos passos em relação à proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição, em meio à incerteza sobre a sustentabilidade das contas públicas no longo prazo.

No último sábado (19), o presidente eleito disse que a responsabilidade fiscal é importante, embora tenha reforçado seu compromisso com o investimento na economia e no bem-estar social do País.

“Nós sabemos que temos que ter responsabilidade fiscal. Nós sabemos que nós não podemos gastar mais do que a gente ganha. Mas nós sabemos também que nós podemos gastar para fazer alguma coisa que tenha rentabilidade para fazer o país crescer, melhorar do ponto de vista logístico, melhorar do ponto de vista da sua competitividade”, disse Lula.

“Além de um tom mais conciliador utilizado pelo presidente eleito, que agradeceu a carta dos economistas Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan, dizendo que gosta de seguir os que são bons e que irá governar com responsabilidade fiscal, a expectativa de que o texto da PEC da Transição seja amplamente desidratado no Congresso através da sua substituição por uma PEC alternativa também traz algum alívio”, afirmam, em relatório, os analistas da Guide Investimentos.

No fim de semana, o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) protocolou uma PEC da Transição alternativa, que reduziria de R$ 198 bilhões para R$ 70 bilhões a ampliação necessária ao teto de gastos para garantir a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 mensais e assegurar o adicional de R$ 150 por criança às famílias.

Com um valor acima do teto de gastos bem menor que o previsto na PEC original, o mercado, assim, adota um viés mais construtivo com o câmbio doméstico, apesar do viés negativo para moedas de mercados emergentes no exterior.

Nessa segunda, analistas do mercado financeiro aumentaram de 5,82% para 5,88% a estimativa de inflação para este ano. Foi a quarta alta seguida no indicador.

Além disso, o mercado financeiro elevou de 2,77% para 2,80% a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022. Já para 2023, a previsão de crescimento ficou estável em 0,70%. A projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2022 subiu de R$ 5,20 para R$ 5,25. Para 2023, avançou de R$ 5,20 para R$ 5,24.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia