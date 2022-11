Economia E-mail Marketing para Black Friday: dicas para vender mais

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O bom e velho e-mail é o grande companheiro dos gestores na hora de estabelecer uma comunicação mais humanizada com os clientes Foto: Freepik O bom e velho e-mail é o grande companheiro dos gestores na hora de estabelecer uma comunicação mais humanizada com os clientes. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das principais características da era digital é a evolução das ferramentas, tecnologias e hábitos dos usuários. A rede social que hoje é sucesso em breve notará uma queda de público. O app que recentemente foi lançado, logo vai ganhar uma versão mais atualizada. A estratégia de Marketing que hoje é eficiente, posteriormente não será mais.

Tudo é ágil, pois as mudanças ocorrem na velocidade da luz e o que amanhã é uma tendência, depois de amanhã poderá não ser mais. Porém, em meio a esse turbilhão de avanços, ainda há algo que não perdeu a eficiência e a praticidade: o e-mail.

Por ser um recurso de interação rápida, dinâmica, de fácil personalização e segmentação, o bom e velho e-mail é o grande companheiro dos gestores na hora de estabelecer uma comunicação mais humanizada com os clientes. A prova disso é o E-mail Marketing.

A Black Friday, a data que os comerciantes aguardam com um sorriso nos lábios, tem tudo para garantir altas vendas graças a uma estratégia bem feita de E-mail Marketing. Dicas para isso não faltam, mas para saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse artigo que preparamos para você.

As principais vantagens do E-mail Marketing

Uma data tão importante para o varejo e o comércio em geral, como a Black Friday, deve contar estratégias de vendas bem definidas, capazes de realmente atrair os consumidores.

Isso porque é nessa época que os comerciantes devem disponibilizar, na linha de frente, os seus melhores canais de comunicação, preparar as melhores frases de impacto, garantir os preços mais convidativos e consolidar o aumento das vendas.

Analisando a situação por esse prisma, o E-mail Marketing tem tudo para ser um dos mais valiosos recursos para tornar a Black Friday o grande chamariz de clientes ao redor das vitrines.

Os motivos para isso são evidentes, visto que os benefícios principais dessa estratégia consistem basicamente em:

Baixo custo

Fácil segmentação

Comunicação personalizada e humanizada

O E-mail Marketing é relativamente mais barato quando comparado com outras estratégias. Não há grandes custos quando o objetivo consiste em enviar mensagens para os clientes.

Sobretudo, se o intuito é interagir com os clientes de fé, ou quem sabe, com aquela parcela do público que tem tudo para se tornar um cliente, o E-mail Marketing é o caminho certo.

Ele permite estabelecer uma comunicação segmentada, para as personas bem específicas das suas estratégias.

Além disso, por meio dele é possível personalizar a comunicação de acordo com as características dos destinatários segmentados, humanizando ainda mais a relação com o seu negócio.

Leia também: 10 cuidados que você precisa ter na Black Friday

Dicas básicas para não errar nessa estratégia

A Black Friday é aquela data que deve ser olhada com carinho no calendário. Basta o ano atravessar a esquina entre outubro e novembro e é bom já ficar de olho nas melhores estratégias e abordagens para atrair clientes.

Por isso, no caso do E-mail Marketing, é pertinente já ter as estratégias devidamente engatilhadas. Newsletter, divulgação de promoção, preenchimento de formulário, essas são apenas algumas das opções.

Portanto, as principais dicas para você obter os melhores resultados com essa estratégia são:

Personalize os seus e-mails

Fique atento para a jornada do cliente

Capriche na linha de título para chamar atenção ao assunto

Utilize uma plataforma de E-mail Marketing

Você já sabe que o E-mail Marketing é uma oportunidade de personalizar e humanizar a interação com uma parcela segmentada do seu público, sendo assim, não desperdice essa oportunidade, especialmente na Black Friday.

Prepare e-mails com visuais e temáticas adequadas para esse período do ano. Outro detalhe importante é a Jornada do Cliente, portanto, avalie com antecedência as fases dos seus clientes em suas respectivas etapas para comprar determinados produtos.

Ao fazer isso, você tem melhores oportunidades para não errar na segmentação e na criação do conteúdo.

Falando em conteúdo para Black Friday, não esqueça também de redigir uma linha de texto atraente no campo do assunto. Nesse caso, é bom ter certo conhecimento sobre gatilhos mentais e comportamento do consumidor.

Lembre-se que hoje em dia, na era digital, os seus clientes são bombardeados por assuntos dos mais variados enquanto navegam na internet. Não deixe que a promoção matadora da sua loja fique soterrada sob toneladas de informação.

Por fim, um detalhe que faz toda a diferença para o sucesso da sua estratégia: Utilize uma plataforma de E-mail Marketing.

Conheça as melhores plataformas de E-mail Marketing

De nada adianta personalizar o e-mail, humanizar o conteúdo, conhecer técnicas de neuromarketing se você não organizar o envio das mensagens.

A segmentação, que é uma das principais características do E-mail Marketing, pode (e deve) ser feita por meio de plataformas específicas para isso. Sem elas, fica difícil organizar os destinatários certos.

Outro aspecto digno de também é o fato de que elas evitam os indesejáveis spams, detalhe que mais atrapalha do que ajuda na reputação da sua loja.

Sendo assim, para que o período da Black Friday renda bons frutos, separamos as melhores plataformas de e-mail marketing para que você tenha em mãos algumas opções de qualidade.

Mailchimp

Essa é uma das ferramentas mais completas quando o assunto é a otimização das estratégias de E-mail Marketing. Os recursos que ela apresenta são vários. Alguns que vale destacar são:

Programação de envios

Integração com redes sociais

Criação de mensagens personalizadas

Possibilidade de integração com lojas virtuais

A MailChimp é uma ferramenta gratuita, porém, a sua versão premium permite enviar mais de 10.000 e-mails por mês para os seus clientes inscritos.

Nitronews

A Nitronews é uma plataforma brasileira para a otimização de E-mail Marketing. Ela possui aquelas funcionalidades básicas e fundamentais para melhorar as suas estratégias de envio, como programação, segmentação e personalização.

No entanto, ela também traz outros recursos que são bem interessantes, como, por exemplo:

Criador de mensagens intuitivo, baseado no recurso “arrasta e solta”;

Calendário de eventos, algo muito interessante para não apenas para a Black Friday, mas também para outros eventos;

Ranqueamento de contatos para auxiliar na qualificação dos leads;

Análise para avaliar se uma mensagem pode ser considerada spam.

GetResponse

Essa ferramenta auxilia na criação de newsletter, landing pages e muitos outros recursos essenciais para um bom E-mail Marketing.

A GetResponse também permite o envio de e-mails em diferentes períodos, que podem ser diários ou semanais.

Além disso, ela possibilita que você obtenha informações relevantes sobre o engajamento das mensagens, bem como atribuir categorias e organizar contatos.

Conclusão

A Black Friday é uma data importante no calendário do comércio. Ela é a oportunidade para os lojistas adotarem várias estratégias capazes de proporcionar várias vendas. E é aí que entra uma das estratégias mais conhecidas e bem sucedidas do Marketing Digital: o E-mail Marketing.

Portanto, para que a sua Black Friday seja bem sucedida, é hora de aparecer nas caixas de entrada dos e-mails dos seus contatos, mas é claro, sem spam.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia