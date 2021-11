Brasil Veja 10 cuidados para se ter na Black Friday

24 de novembro de 2021

Varejo investe cada vez mais cedo em campanhas de marketing e gera aumento dos envios de e-mail marketing. (Foto: Pixabay)

Neste ano, a Black Friday, importante data para o varejo brasileiro, é acompanhada por uma expectativa mais conservadora do setor de comércio, por conta das condições atuais da atividade econômica. Ainda assim, a temporada de megaliquidação continua sendo uma importante janela para os golpistas. Para quem está montando a “lista de desejos”, a recomendação é acrescentar à lista as dez dicas da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) para evitar cair em golpes.

Abordagens por meio de páginas falsas que simulam e-commerce; promoções falsas enviadas por e-mails; SMS e mensagens de WhatsApp; criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas; e stories de redes sociais. Estas são as práticas com as quais o consumidor deve redobrar os cuidados, na avaliação de Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da entidade.

“Queremos ajudar a criar uma forte cultura de proteção de dados em nosso país, auxiliando nossos clientes no uso de suas informações de modo seguro no ambiente digital”, afirma, destacando que as instituições investem cerca de R$ 2,5 bilhões em sistemas de tecnologia da informação voltados para segurança, valor que corresponde a cerca de 10% dos gastos totais do setor com essa área.

Para buscar os melhores descontos sem cair em engenharia social, que manipula o consumidor a fornecer informações confidenciais para o roubo de dados pessoais, as dicas são:

1) Links patrocinados ou Links fraudados? Para ganhar visibilidade nos resultados de buscas, golpistas têm fraudados endereços (URL). Verifique cuidadosamente para garantir que se trata do site que deseja acessar e se há o “s” ao final: sites seguros são iniciados por “https”.

2) Dê preferência a sites conhecidos. Verifique a reputação de sites não conhecidos, lendo comentários de clientes que já utilizaram as plataformas.

3) Não clique em links desconhecidos. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes que geram grandes prejuízos.

4) De olho nos formulários. Cuidado com os sites que pedem preenchimento de dados pessoais para ter acesso às promoções.

5) Use cartões virtuais. Dê preferência à ferramenta para as compras on-line.

6) Confira o troco. Cheque o valor na maquininha de cartão antes de digitar a senha

7) Pagar boleto? Se for pagar a compra por esse meio, atenção com as informações sobre empresa beneficiária.

8) Vai pagar na maquininha? Após fazer uma compra de maneira presencial, confira se o cartão devolvido é realmente o seu.

9) Comprar pela Lan house? Melhor não! Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras e digitar seus dados bancários.

10) Antivírus em dia. No computador ou smartphone, não esqueça de usar o recurso e só baixar aplicativos originais.

A advogada Beatriz Castilho Costa, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV Direito Rio, ainda acrescenta uma décima primeira dica importante: quando a compra se dá a partir de uma propaganda com foto, sites falsos podem simplesmente copiar a imagem.

Por isso, o consumidor deve procurar o contato do fornecedor, informações dos responsáveis e o endereço de eventual loja física. Se a compra for por meio de rede social, dê preferência aos perfis verificados ou, no caso de perfis pequenos (a grande maioria), indicados por familiares, amigos e conhecidos.

Apesar da Black Friday remeter a um dia do ano, na prática a liquidação começa cada vez mais cedo, especialmente pelas gigantes varejistas, que investem em campanhas de marketing na internet. O movimento tem gerado um aumento, ao longo dos últimos anos, do uso das campanhas de E-mail Marketing para promover as ofertas.

Um levantamento da RD Station, a partir da sua ferramenta em automação de marketing, mostra que o número de e-mails enviados pela base de 30 mil clientes, até o fim do período da Black Friday, deve crescer 29% em 2021. A previsão da startup é alcançar 1,8 bilhão de envios de ofertas, já incluindo a previsão para este mês.

Em 2020, foram enviados mais de 1,4 bilhão de e-mails durante o mês de novembro, crescimento de 39,79% na comparação com o ano anterior. Em novembro de 2019, este grupo de empresas enviou mais 1,25 bilhão de mensagens com ofertas durante a megaliquidação.

