Economia Dólar cai a R$ 5,41, de olho nos juros dos Estados Unidos; Bolsa brasileira sobe

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Moeda norte-americana já caiu 0,87% na semana e 3,11% no mês. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em queda de 1,12%, cotado a R$ 5,41 nessa terça-feira (9), à medida que investidores repercutiram o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em sabatina no Senado dos Estados Unidos.

Com o resultado, acumulou queda de 0,87% na semana, recuo de 3,11% no mês e alta de 11,58% no ano.

Powell afirmou que a inflação do país “permanece acima” da meta de 2% do Fed, mas tem melhorado nos últimos meses. Ele também mencionou os riscos de manter juros altos por muito tempo.

No Brasil, o dia foi de atividade reduzida, por causa do feriado municipal de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo.

Assim, a expectativa permanece com os novos dados de inflação medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que devem ser divulgados nesta quarta (10).

O mercado ainda repercute o anúncio de um novo aumento de preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras feito pela Petrobras, que entrou em vigor nessa terça.

Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,44%, aos 127.108 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,67% na semana, ganhos de 2,58% no mês e perdas de 5,27% no ano.

Mercados

Nessa terça-feira, investidores ficaram de olho na agenda externa, já que o feriado de São Paulo reduz a atividade no País.

O destaque foi para as sinalizações sobre os próximos passos do Fed na condução de política monetária, com o discurso do chair, Jerome Powell.

Em depoimento ao Congresso dos EUA, Powell afirmou que a inflação do país “permanece acima” da meta de 2% do Fed, mas tem melhorado nos últimos meses. Ele acrescentou que novos dados positivos fortaleceriam o argumento para cortes na taxa de juros.

“Mais dados bons fortaleceriam nossa confiança de que a inflação está evoluindo de forma sustentável em direção a 2%”, disse.

Powell também comparou a falta de progresso nos primeiros meses do ano com a melhora recente nos dados. Na prática, o cenário mais positivo ajudou a construir uma base de confiança de que as pressões sobre os preços continuarão a diminuir.

Além disso, ele observou que o Fed agora está preocupado com os riscos para o mercado de trabalho e para a economia caso as taxas permaneçam altas durante muito tempo.

“Após a falta de progresso em direção ao nosso objetivo de inflação de 2% no início deste ano, as leituras mensais mais recentes mostraram progressos adicionais modestos”, disse Powell.

O presidente do Fed afirmou ainda que o mercado de trabalho parece estar “totalmente de volta ao equilíbrio”, observando que “à medida que fazemos mais progressos na inflação e o mercado de trabalho permanece forte”, os cortes nas taxas de juros farão sentido em algum momento.

Dados de empregos norte-americanos mostraram, de fato, um mercado de trabalho que começa a se equilibrar. Enquanto o índice de preços ao consumidor norte-americano (CPI, na sigla em inglês) será divulgado nesta quinta (11), a inflação ao produtor dos EUA ficará para a sexta.

Os comentários de Powell podem reforçar as expectativas de mudanças na declaração de política monetária a ser divulgada após a reunião do Fed de 30 a 31 de julho, que pode abrir a porta para um corte nas taxas em setembro. A probabilidade de corte em setembro agora está precificada em cerca de 70% no mercado.

No cenário doméstico, o mercado financeiro também está à espera de novos dados do IPCA (a inflação oficial do Brasil), que devem ser divulgados nesta quarta.

Segundo analistas da XP Investimentos, a expectativa é que o grupo Alimentação e bebidas continue variando fortemente, ainda em reflexo da tragédia vista no Rio Grande do Sul. Já o grupo de serviços e monitorados devem recuar na margem — o primeiro por conta da deflação das passagens aéreas e o segundo pela desaceleração da energia elétrica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-cai-a-r-541-de-olho-nos-juros-dos-estados-unidos-bolsa-brasileira-sobe/

Dólar cai a R$ 5,41, de olho nos juros dos Estados Unidos; Bolsa brasileira sobe

2024-07-09