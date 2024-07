Economia Novos preços da gasolina e do gás podem elevar a inflação brasileira em 0,21 ponto percentual

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Preço do litro da gasolina deverá subir em R$ 0,20 para as distribuidoras nesta terça-feira (9). (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Os reajustes anunciados nessa segunda-feira (8), pela Petrobras no preço da gasolina e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, devem gerar uma alta de 0,18 a 0,21 ponto porcentual nas próximas leituras do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, calculam economistas consultados pelo Estadão/Broadcast.

Conforme divulgou a Petrobras nessa segunda, o preço do litro da gasolina deverá subir em R$ 0,20 para as distribuidoras, enquanto o botijão de 13 kg de GLP deverá ser elevado, em média, em R$ 3,20.

Após o anúncio, a estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Angelo, elevou sua estimativa para o IPCA ao final do ano de 4,10% para 4,28%. Ela calcula que o reajuste na gasolina representa impacto de alta de pelo menos 0,13 ponto porcentual, dos quais 0,09 ponto deverão aparecer já na leitura de julho do IPCA. Já o reajuste do GLP deverá impactar positivamente o índice em 0,05 ponto, segundo ela.

Para Leonardo Costa, economista do ASA, o impacto total dos reajustes deverá ficar em 0,20 ponto porcentual, diluído entre as leituras de julho e agosto do IPCA. Com isso, ele elevou sua projeção para a inflação ao final do ano, de 3,9% para 4,0%.

Na Quantitas, o economista João Fernandes espera impacto total dos reajustes ainda maior, de 0,21 ponto no IPCA deste ano. Desse total, 0,15 ponto deve aparecer diretamente no preço da gasolina; 0,03 ponto no preço do etanol e outros 0,03 ponto devem refletir o reajuste no GLP. Com isso, a Quantitas passou a prever alta de 4,3% no IPCA em 2024, ante estimativa anterior de 4,1%.

No BNP Paribas, a estimativa também é de impacto total de 0,21 ponto porcentual nas próximas leituras do IPCA. A economista para Brasil do banco, Laiz Carvalho, contudo, apenas adicionou viés de alta à sua projeção ao final do ano, mantendo a estimativa de IPCA em 4%.

Nos cálculos de Carvalho, do total do impacto, 0,14 ponto porcentual deverá ser sentido na leitura de julho do IPCA, enquanto os outros 0,07 ponto em agosto.

Navios

Também nessa segunda, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, anunciou o lançamento de edital para contratação de 4 novos navios petroleiros próprios. As embarcações poderão ser construídas por estaleiros estrangeiros ou brasileiros, mas as empresas nacionais terão vantagens na competição. O 1º navio deve ser entregue em 2026.

A contratação de novos navios para estimular a indústria naval nacional é uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma das missões de Magda Chambriard na estatal. O Plano Estratégico 2024-2028 da Petrobras, divulgado em 2023, estabeleceu a contratação e a construção de 16 embarcações no período, entre petroleiros e gaseiros.

Novos preços da gasolina e do gás podem elevar a inflação brasileira em 0,21 ponto percentual

2024-07-08