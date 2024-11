Economia Dólar cai e fecha a R$ 5,80; Bolsa brasileira tem leve queda

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

A moeda norte-americana tem alta de 19,65% no ano.

O dólar fechou a sessão desta segunda-feira (25) em queda, em mais uma sessão marcada pela expectativa do anúncio, por parte do governo federal, de um pacote de corte nos gastos públicos. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, recuou 0,07%, aos 129.036 pontos.

Na última sexta-feira (22), o governo anunciou um bloqueio de R$ 6 bilhões no Orçamento deste ano. Com isso, o governo totaliza R$ 19,3 bilhões já bloqueados nos últimos meses para tentar compensar o avanço das despesas obrigatórias, como gastos com a previdência.

Mesmo com a contenção anunciada na sexta, o mercado ainda aguarda o pacote de corte de gastos para entender como o governo pretende lidar com as contas públicas nos próximos anos, de forma a cumprir o arcabouço fiscal – as regras que determinam quanto o país pode gastar para manter sua saúde financeira.

A semana ainda conta com divulgação de alguns dados econômicos, com destaque para números de inflação aqui e nos Estados Unidos, taxa de desemprego nacional e a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Mercados

O assunto que rege o mercado brasileiro nesta semana continua o mesmo de todo o mês de novembro: o cenário fiscal. A espera pelo anúncio do pacote de corte de gastos já dura quase um mês, já que a expectativa inicial era que o governo divulgasse as medidas logo após o fim do segundo turno das eleições municipais.

Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o pacote já “está fechado” e que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinalizou que fará todo o esforço necessário para aprovar as medidas ainda neste ano no Congresso.

A ideia é que, com os cortes de gastos, o governo consiga equilibrar a situação das contas públicas e honrar o arcabouço fiscal. Contas mais controladas são bem-vistas por investidores porque aumentam a confiança de que o país será capaz de arcar com suas dívidas.

Ainda no Brasil, investidores repercutem a última edição do Boletim Focus – relatório do Banco Central (BC), que reúne as projeções para os principais indicadores econômicos do país.

Na edição desta semana, as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caíram de 4,64% para 4,63%. Mesmo assim, o número segue acima do teto da meta de inflação para este ano, que é de 4,50%.

A meta central de inflação é de 3% neste ano – e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5% neste ano.

Para 2025, entretanto, a estimativa de inflação deu uma forte guinada para cima na semana passada, avançando de 4,12% para 4,34%. E, para 2026, a expectativa subiu de 3,70% para 3,78%.

Já no exterior, o foco ficou com a nomeação de Scott Bessent como secretário do Tesouro do futuro governo de Donald Trump. A leitura do mercado é que o escolhido pode tomar medidas para restringir mais empréstimos do governo, mesmo que cumpra com as promessas de campanha fiscais e comerciais.

