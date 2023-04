Economia Dólar cai e volta a fechar abaixo de R$ 5

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,52%, cotada a R$ 4,9801. Na mínima do dia, chegou a R$ 4,9702 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 1,52%, cotada a R$ 4,9801. Na mínima do dia, chegou a R$ 4,9702. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou a sessão desta quinta-feira (27) em forte queda, á medida que investidores repercutiam dados econômicos internacionais e a decisão do Superior Tribunal da Justiça (STJ) que favorece arrecadação, anunciada na véspera.

Agentes financeiros também monitoraram de perto a sessão temática sobre juros no Senado Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Na véspera, o dólar fechou em queda de 0,14%, cotada a R$ 5,0572. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular queda de 1,55% na semana, recuo de 1,76% no mês e baixa de 5,64% no ano.

Mercado Financeiro

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quinta-feira (27), com destaque para a desaceleração do PIB dos Estados Unidos. Investidores também assistiram com atenção à sessão temática sobre juros no Senado Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O Ibovespa avançou 0,60% nesta quinta, aos 102.923 pontos.

