A moeda norte-americana à vista fechou o dia cotada a R$ 4,86 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A moeda norte-americana à vista fechou o dia cotada a R$ 4,86. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O dólar à vista fechou em baixa o pregão desta terça-feira (11). A moeda norte-americana à vista fechou o dia cotada a R$ 4,8619 na venda, com baixa de 0,43%.

Pela manhã, o dólar chegou a sustentar ganhos ante o real, em um momento em que também subia ante algumas divisas no exterior e após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informar que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou 0,08% em junho, contra avanço de 0,23% em maio.

Já a B3 chegou a operar com fortes perdas de 1,90%, mesmo após a deflação medida pelo IPCA. No fechamento, contudo, a baixa do Ibovespa foi bem menor, de 0,61%, mantendo os 117 mil pontos, a 117.219 pontos.

Apesar do dado ter apontando deflação, o Ibovespa passou a ter fortes perdas uma vez que, na abertura inicial do número, chamou a atenção a alta de 0,62% na inflação de serviços, após variação negativa de 0,06% no mês de maio.

Nos Estados Unidos, em Nova York, Dow Jones S&P 500 e Nasdaq subiram, respectivamente, 0,93%, 0,67% e 0,55%.

