Economia Dólar encerra a semana abaixo dos R$ 5,40; Bolsa brasileira fica estável

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O dólar fechou em queda de 0,35% nessa sexta-feira (15), cotado a R$ 5,3983. (Foto: Freepik)

O dólar fechou em queda de 0,35% nessa sexta-feira (15), cotado a R$ 5,3983. Já o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve uma leve baixa de 0,01%, aos 136.341 pontos, com volume de R$ 24,8 bilhões negociado no dia.

O principal assunto do dia foi o aguardado encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca. Eles discutiram um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia (que não aconteceu), mas a Casa Branca não descarta uma segunda cúpula que envolva o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

No Brasil, investidores seguem atentos aos efeitos da tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros.

Na quinta-feira, Trump criticou o Brasil, chamando o país de “péssimo parceiro comercial”. Além disso, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse esperar novas tarifas e possíveis sanções a autoridades brasileiras.

Os EUA também cancelaram o visto da esposa e da filha de 10 anos de Alexandre de Padilha, ministro da Saúde do governo Lula (PT). Ambas estão no Brasil. Padilha não foi afetado porque seu visto está vencido desde 2024.

O governo dos EUA afirma que o Programa Mais Médicos, criado por Padilha no primeiro governo Dilma Rousseff (2011 a 2014), representou um “golpe diplomático”.

Enquanto isso, o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro a primeira sessão de julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.

Serão julgados o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado núcleo crucial do golpe, formado por aqueles considerados os principais integrantes da suposta organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na Bolsa, investidores reagem ao balanço do segundo trimestre do Banco do Brasil. O lucro líquido do banco foi de R$ 3,8 bilhões, queda de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior e abaixo das expectativas do mercado.

Já o IBGE divulgou a PNAD Contínua trimestral, que mostrou queda na taxa de desemprego em 18 Estados brasileiros no segundo trimestre.

Dólar

– Acumulado da semana: -0,69%;

– Acumulado do mês: -3,62%;

– Acumulado do ano: -12,64%.

Ibovespa

– Acumulado da semana: +0,31%;

– Acumulado do mês: +2,46%;

– Acumulado do ano: +13,35%.

2025-08-15