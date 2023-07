Brasil Dólar encerra o pregão em R$ 4,80; Ibovespa sobe 0,43%

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,24% Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,24%. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar fechou a sessão desta segunda-feira (17) em alta, após a China reportar um Produto Interno Bruto (PIB) abaixo do esperado no segundo trimestre deste ano. Investidores ainda acompanharam o início da temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,24%, cotada a R$ 4,8064.

Já o Ibovespa fechou em leve alta de 0,43%, aos 118.219 pontos, em um dia marcado pela volatilidade do mercado. Durante a tarde desta segunda, contudo, a tendência de alta se fixou, com ajuda dos bancos e de companhias ligadas ao mercado interno.

As ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) e do Itaú (ITUB4) foram destaque do Ibovespa por peso, com mais 1,59% e 1,94%.

Do outro lado, pesando contra a alta do Ibovespa, ficaram as ações das exportadoras de commodities, após mais um dia de notícias negativas provenientes da China.

“Tivemos nessa frente um dia no qual basicamente se repercutiram indicadores de atividade econômica negativos na China. Basicamente o PIB do segundo trimestre, por lá, acabou vindo abaixo do esperado. Isso repercute principalmente em empresas exportadoras. A gente vê, por exemplo, Petrobras (PETR3;PETR4), Vale (VALE3), Marfrig (MRFG3), Usiminas (USIM5), JBS (JBSS3), ou seja, empresas cuja dinâmica está mais relacionada ao mercado externo, em um dia de pregão negativo”, debate Ricardo Schweitzer, analista independente.

O PIB da China cresceu 5,5% na comparação anual, frustrando o consenso de alta de 7,3%.

