Inter Mano Menezes deixa o comando do Inter

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Treinador assumiu o Inter em abril do ano passado. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mano Menezes não é mais técnico do Inter. O clube comunicou a saída do treinador na noite desta segunda-feira (17). Em nota, a direção colorada afirmou que o auxiliar Sidnei Lobo também deixou o cargo. A pressão sobre a demissão de Mano aumentou após o empate com o Palmeiras, no domingo (16), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gaúcho comandou o clube em 82 partidas, sendo 40 vitórias, 29 empates e 13 derrotas.

O profissional foi o quinto treinador da atual gestão. O grupo liderado por Alessandro Barcellos iniciou com Abel Braga, que foi contratado pelo então presidente Marcelo Medeiros no fim de 2020.

Mas Miguel Ángel Ramírez foi o escolhido para iniciar a temporada 2021. Acabou demitido após 101 dias. Diego Aguirre o substituiu e encerrou o Brasileirão. Em 2022, a escolha recaiu sobre Alexander Medina, que não resistiu após o empate em 1 a 1 com o Guaireña pela Copa Sul-Americana daquele ano. Em abril do ano passado, Mano Menezes aceitou o desafio de treinar o Colorado.

Neste ano, o Inter foi eliminado na semifinal do Gauchão e na terceira fase da Copa do Brasil. Na Libertadores, conduziu o time na campanha do único brasileiro invicto na fase de grupos. No Brasileirão, o Inter é 11º, com 22 pontos e completou três jogos sem vitória.

Nota de Mano

“Quero confirmar aqui a decisão do Sport Club Internacional pelo desligamento da nossa equipe técnica. Foram 15 meses de trabalho, onde me empenhei ao máximo para conseguir ter os resultados e ultrapassar as dificuldades pelas quais o clube atravessa.

Agradeço aos jogadores, aos funcionários e a diretoria pela relação de confiança e de transparência.

Aos torcedores do Internacional e a todos que trabalham pelo clube, fica aqui o meu muito obrigado e desejo de boa sorte em sua jornada!”

Nota do Inter

“O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/mano-menezes-fora/

Mano Menezes deixa o comando do Inter

2023-07-17