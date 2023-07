Porto Alegre Secretaria da Saúde de Porto Alegre começa a receber profissionais do novo programa “Mais Médicos”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Prefeitura deu boas-vindas aos primeiros 24 de um total de ao menos 67 selecionados para a capital gaúcha. (Foto: Karina Zambrana/PT)

Os primeiros 24 de um total de 67 profissionais designados para Porto Alegre pelo novo programa “Mais Médicos” foram recepcionados nesta segunda-feira (17) no auditório do Centro de Saúde do bairro IAPI (Zona Norte). Durante a atividade a prefeitura apresentou um panorama da rede municipal do setor, que inclui as unidades nas quais o grupo trabalhará.

Também foram abordados tópicos como farmácias distritais, equipes especializadas em saúde bucal e da família, dentre outros serviços de atendimento especializado.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), todos os profissionais disponibilizados pela iniciativa já estão aptos a vestir o jaleco. Eles cumprirão expediente nos postos com maior necessidade de reforço em suas equipes, sobretudo no turno da noite. Não foi informado o perfil básico da turma quanto a média de idade, gênero ou outras informações.

Os 24 incorporados à rede nesta segunda-feira se somam a outros 24 que já atuam por meio do programa “Médicos pelo Brasil”. Além deles, uma segunda leva deve ser chamada pelo Ministério da Saúde no dia 4 de setembro, em preenchimento de vagas que sobraram.

“Estamos buscando a melhor maneira de oferecer serviços de qualidade aos nossos usuários, e sabemos que a integração das equipes é fundamental”, destaca a diretora da Atenção Primária de Porto Alegre, Vânia Frantz.

Histórico

Dados da prefeitura contabilizam que a capital gaúcha já teve mais de 100 profissionais por meio da iniciativa do governo brasileiro, considerando-se os desligamentos e reposições de vagas ao longo do tempo.

O programa foi instituído originalmente há quase dez anos, por lei federal durante a primeira gestão da então presidente Dilma Rousseff. A iniciativa voltou reformulada no semestre passado, já no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva à frente do Palácio do Planalto.

(Marcello Campos)

