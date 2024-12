Economia Dólar enfraquecerá menos do que o esperado no próximo ano, alerta UBS

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Novas saídas devem ser registradas nos últimos dias do ano. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Recentemente, o dólar registrou novas altas no acumulado do ano em relação a seus rivais e é provável que continue forte depois que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) se mostrou mais hawkish (com medidas para um controle mais rigoroso da inflação) em sua recente reunião de dezembro, disseram analistas do UBS em uma nota recente.

“Embora ainda esperemos que o dólar caia, agora vemos menos fraqueza em 2025, dados esses fatores, e ajustamos ligeiramente nossas previsões”, disseram os analistas do UBS em uma nota recente.

A visão menos pessimista sobre o dólar vem na esteira do dólar ter atingido novos máximos no acumulado do ano nas principais taxas de câmbio e das expectativas de menos cortes nas taxas de juros dos EUA.

“O dólar tem sido impulsionado ultimamente pelas perspectivas de menos cortes nas taxas do Fed e pelos riscos tarifários”, disseram os analistas.

O euro foi particularmente afetado pela força do dólar, mas deve ser negociado em torno de US$ 1,05 em relação ao dólar no primeiro semestre de 2025, segundo a previsão dos analistas.

No entanto, não se pode descartar uma queda significativa em direção à paridade do EUR/USD, “devido a ameaças reais de tarifas ou a mais divergências no cenário macroeconômico entre os EUA e a Europa”, acrescentaram os analistas.

Ainda assim, qualquer movimento em direção à paridade deve ser de curta duração, disseram os analistas, em meio às expectativas de que o cenário econômico na Europa melhore no segundo semestre do ano, diminuindo a divergência entre os rendimentos da Europa e dos EUA.

“A trajetória de volta para o meio da faixa de negociação ou mais alta, 1,08 a 1,10, vem com a visão de que os diferenciais de rendimento de dois anos ainda se estreitarão até certo ponto e que dados macroeconômicos melhores da Europa fornecerão algum suporte subjacente para o EURUSD no segundo semestre de 25”, disseram os analistas.

