Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (20), a R$ 5,46, atingindo o maior valor registrado no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Este também é o maior patamar desde julho de 2022, quando fechou em R$ 5,4977. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira (B3), encerrou em alta.

O movimento acompanhou o avanço da moeda no exterior, em dia de alta dos rendimentos dos Treasuries (títulos do Tesouro norte-americano) e veio à medida que investidores repercutiam novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC).

Na véspera, o colegiado decidiu manter a Selic, taxa básica de juros, inalterada em 10,50% ao ano. A decisão já era amplamente esperada pelo mercado, tendo em vista a volta da aceleração da inflação e a disparada recente do preço do dólar.

No entanto, algo que agradou investidores foi o fato de decisão pela manutenção dos juros no atual patamar ter sido unânime entre todos os dirigentes do Copom.

Ao final da sessão, o dólar avançou 0,38%, cotado a R$ 5,4622. Com o resultado, acumulou altas de 1,49% na semana; 4,06% no mês e 12,56% no ano. No dia anterior, a moeda norte-americana subiu 0,15%, cotada a R$ 5,4417.

Já o Ibovespa encerrou com alta de 0,15%, aos 120.446 pontos. Na véspera, o índice fechou com alta de 0,53%, aos 120.261 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,50% na semana; queda de 1,50% no mês e recuo de 10,38% no ano.

