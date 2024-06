Política Polícia Federal deve indiciar Bolsonaro pelo 8 de Janeiro

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

A PF apurou que Bolsonaro chegou a discutir o conteúdo de uma minuta de golpe com assessores. Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro sinaliza que recusará manifestações de apoio aos que não seguirem sua orientação no pleito municipal. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, em Brasília. De acordo com fontes da PF, o inquérito será concluído até agosto com elementos suficientes para indiciar também o ex-ministro Braga Netto e generais.

A PF apurou que Bolsonaro chegou a discutir o conteúdo de uma minuta de golpe com assessores e pediu ajustes no documento. O ex-presidente remeteu o documento a generais e comandantes das Forças afim de convencê-los à investida ao golpe.

Nos diálogos captados pela investigação, o ex-ministro da Defesa, Braga Netto xingou o então comandante do Exército, general Freire Gomes, que resistia em aderir ao golpe.

Paulo Sergio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que também será indiciado pela investigação, e o general Augusto Heleno, ex-Gabinete de Segurança Institucional (GSI), aparecem em gravação discutindo com o ex-presidente estratégias para mantê-lo no poder.

A investigação, no entanto, não pretende pedir a prisão de nenhum dos indiciados. O cenário só deve mudar se algum requisito legal vier a se desobedecido. Por exemplo: uma eventual coação de testemunha.

O relatório final da Polícia Federal deve ainda prever uma cadeia de acontecimentos para demonstrar que outras investigações estão relacionadas a tentativa de golpe de estado, a exemplo da compra e venda de joias no exterior e a fraude no cartão de vacina do ex-presidente e familiares.

Em fevereiro, Braga Netto e Heleno ficaram em silêncio e não depuseram à Polícia Federal. Ambos, no entanto, já negaram irregulares anteriormente. No mesmo dia, Bolsonaro também ficou em silêncio e alegou incompetência do Supremo Tribunal Federal em julgar o caso.

Na semana seguinte, o ex-presidente discursou em um evento em São Paulo e comentou o caso.

“Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha a santa paciência”, afirmou.

As informações são da CNN.

2024-06-20