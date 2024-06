Brasil Dólar fecha em alta e vai a R$ 5,43; Ibovespa sobe

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

A moeda americana subiu 0,22%, cotado a R$ 5,4335. Foto: EBC A moeda americana subiu 0,22%, cotado a R$ 5,4335. (Foto: EBC) Foto: EBC

O dólar fechou novamente em alta nesta terça-feira (18), com investidores de olho nas novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, operou em alta.

Lula disse que o Banco Central (BC) é a “única coisa desajustada” no Brasil e que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, “trabalha para prejudicar o país”.

“Só temos uma coisa desajustada neste país: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Presidente que tem lado político, que trabalha para prejudicar o país. Não tem explicação a taxa de juros estar como está”, afirmou Lula, em entrevista à Rádio CBN.

A declaração vem na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, que acontece nesta quarta-feira (19) e vai definir o rumo da Selic, taxa básica de juros. A expectativa do mercado é que o colegiado mantenha os juros inalterados em 10,50% ao ano.

A moeda americana subiu 0,22%, cotado a R$ 5,4335. Na máxima do dia, já bateu R$ 5,444. Com o resultado, o dólar segue no nível mais alto desde 4 de janeiro de 2023, quando encerrou o dia em R$ 5,4523 e acumulando altas de 0,96% na semana; 3,51% no mês; e 11,97% no ano.

No dia anterior, a moeda norte-americana subiu 0,73%, cotada a R$ 5,4214. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,4304.

Já o Ibovespa subiu 0,41%, aos 119.630 pontos. Com o resultado, acumulou quedas de 0,03% na semana; 2,02% no mês; e 10,85% no ano. Na véspera, o índice fechou com baixa de 0,44%, aos 119.138 pontos.

